FİNANS

Starbucks, Türkiye fiyatlarına zam yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks Türkiye'de sattığı kahvelere zam yaptı. Zammın pazartesi gününden itibaren uygulandığı öğrenildi.

Starbucks, Türkiye fiyatlarına zam yaptı

ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, Türkiye'de sattığı kahvelere zam yaptı. Zammın pazartesi gününden itibaren uygulandığı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, kahve zincirinin ürünlerinin hepsine yaklaşık yüzde 10 zam yapıldığı bildirildi.

‘Tall' boy filtre kahve 6.50 TL'ye, ‘grande' 7.50 TL'ye, ‘venti' ise 8.50 TL'ye çıktı.

En küçük boy chai tea latte 10.50 TL, en küçük boy americano 8.50 TL oldu. Söz konusu zammın pazartesi gününden beri uygulandığı öğrenildi.

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stabucks kahve zinciri zam

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