FİNANS

StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

Bugüne kadar 65 girişime 4 milyon dolardan fazla yatırım yapan StartersHub, hızlandırma programları düzenlemek yerine ekosistemdeki dönüşümü de göz önüne alarak erken aşama teknoloji yatırım fonu olarak yatırımlarına devam edeceğini açıkladı.Teknoloji girişimleri için İstanbul’u bölgenin cazibe merkezi haline getirme vizyonu ile Haziran 2015’te kurulan StartersHub, geçtiğimiz 5 yıl boyunca Türkiye ve çevre ülkelerde erken aşama girişimcilik ekosistemindeki değişimleri de göz önünde bulundurarak, şirketleri bünyesine alma modelinde de bir değişime gitme kararı aldı.Hızlandırma programından erken aşama teknoloji yatırım fonunaStartersHub Yönetici Direktörü Arda Aşkın geçirdikleri dönüşümü şöyle açıkladı: "İlk kurulduğumuzda Türkiye’deki hızlandırma programı sayısı yok denecek kadar az iken, bugün sayısı 79’u bulan hızlandırma ve kuluçka programı mevcut.

StartersHub 2020’de yatırımlarına hız kesmeden devam edecek

Bugüne kadar 65 girişime 4 milyon dolardan fazla yatırım yapan StartersHub, hızlandırma programları düzenlemek yerine ekosistemdeki dönüşümü de göz önüne alarak erken aşama teknoloji yatırım fonu olarak yatırımlarına devam edeceğini açıkladı.

Teknoloji girişimleri için İstanbul’u bölgenin cazibe merkezi haline getirme vizyonu ile Haziran 2015’te kurulan StartersHub, geçtiğimiz 5 yıl boyunca Türkiye ve çevre ülkelerde erken aşama girişimcilik ekosistemindeki değişimleri de göz önünde bulundurarak, şirketleri bünyesine alma modelinde de bir değişime gitme kararı aldı.

Hızlandırma programından erken aşama teknoloji yatırım fonuna
StartersHub Yönetici Direktörü Arda Aşkın geçirdikleri dönüşümü şöyle açıkladı: "İlk kurulduğumuzda Türkiye’deki hızlandırma programı sayısı yok denecek kadar az iken, bugün sayısı 79’u bulan hızlandırma ve kuluçka programı mevcut. Dönüşüm öncesi kendi hızlandırma programlarımızı düzenler iken artık hızlandırma ve kuluçka programları ile partnerlik yapıyoruz. Şirket olarak çevik hareket ediyoruz, startup’ları hızlıca içeri alıp takip sürecini başlatıp, güvenerek, inanarak devam yatırımlarında bulunuyoruz. Takip süresine aldığımız startup’ları tıpkı hızlandırma programlarımızdaki gibi yakından gözlemleme fırsatımız oluyor, böylelikle devam yatırımı yaparken daha emin adımlarla ilerliyoruz."

Türkiye ve Doğu Avrupa bölgesindeki en başarılı erken aşama teknoloji yatırım fonlarından biri olma hedefi ile yatırımlarına devam edeceklerini belirten Arda Aşkın: “Girişimleri ilk aşamada 3 ay süren bir takip sürecine alıyoruz. Bu süre zarfı içerisinde, StartersHub’ın bilgi, birikim ve zengin mentor ağı ile girişimlere kazanan iş modellerinin bulunması ve hayata geçirilmesi, etkili satış kanallarının oluşturulması, yurtdışında doğru pazarlara açılım stratejilerinin belirlenmesi, güçlü iş birliklerinin hazırlanması gibi konularda yoğun destek veriyoruz. Takip sürecinin ardından girişimin performansına göre 250 bin dolara varan yatırım yapıp, ayrıca küresel yatırım turlarının planlanması ve ’execution guidance’ dediğimiz önemli icraat konularında da yol gösterici rolümüzü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, küresel markalar ortaya çıkararak Türkiye’ye ekonomik değer katmak"
Girişim ekosisteminin doğası gereği yatırım yapılan şirketlerde belirli başarı ve başarısızlık oranları olduğunu belirten Arda Aşkın, “Türkiye’deki ekosistemin yeterli olgunluğa ulaşamamasından ötürü startup’ların küresele açılmaları zor oluyor, biz buradaki katalizör görevini üstleniyoruz. Amacımız, ARGE’yi Türkiye’de tutup, teknoloji geliştirme yetenek setini arttırıp, Türkiye’ye ekonomik değer katarken küresel markalar oluşturmak. Startup serüveni uzun soluklu bir maraton, biz burada yatırım yaptığımız girişimlerin ve girişimcilerin yanında uzun vade hayal ortağı ve yol arkadaşı oluyoruz." diye konuştu.

Yurtdışı yatırımları da artarak devam edecek
Yapılan açıklamada; yeni yatırımlar için Türkiye başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa’da ürünü piyasaya yeni çıkmış veya gelir elde etmeye başlamış girişimleri yakından takip eden StartersHub, ağırlıklı olarak B2B iş modeline sahip, yapay zeka, veri bilimi, endüstri 4.0, oyun gibi son zamanların önemli teknoloji konularında çalışan ve amacı küresel pazarlara ulaşmak olan girişimlere daha çok odaklanacak.

Silikon Vadisi’ndeki ofis ile ABD pazarına giriş ve küreselleşme hızlanıyor
Öte yandan 2018 yılında Silikon Vadisi’nde açtığı ofisle yatırım yaptığı girişimlerin küreselleşmesine destek olan şirket, aynı zamanda küresel alandaki iş ve yatırımcı ağından girişimlerin faydalanmasını sağlıyor. İstanbul ofisi, girişimlerin kendilerini geliştirmelerini, kazanan iş modelini bulmasını sağlarken, ABD ofisi ise hazır olan girişimlerin küreselde büyümesi için gerekli adımları atıyor. StartersHub ekibi, yatırım yaptığı girişimlerle yakın temas halinde çalışarak, iş geliştirme, mentorluk ve iş bağlantıları gibi olanaklar sağlamanın yanı sıra sahip olduğu geniş kurumsal şirketler ağı sayesinde girişimlere küreselde yapacakları pilot çalışmalar ve satışlarını arttırma süreçlerinde de yardımcı oluyor.

Şirket, bugüne kadar 65 erken aşama teknoloji girişimine 4 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştirdi. Önceki yıllarda küresele açılma potansiyeli yüksek startup’ları önce 6 aylık hızlandırma programlarına alıp, içlerinden en ümit vaat edenlere şirket başına toplamda 250 bin dolara kadar devam yatırımı yapan StartersHub’ın portföyünde bu şekilde ek yatırım almış 20’yi aşkın girişim bulunuyor. Küresel arenaya başarı hikayesini taşıyan girişimler arasında Zeplin, Meditopia ve Thread in Motion yer alıyor.

Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz
Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeAksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde
Karacabey’de istihdama yönelik önemli adımlarKaracabey’de istihdama yönelik önemli adımlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Bakan duyurdu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım satım yapılmayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

2020 HEDEFLERİ - Demir ve demir dışı sektörü Kuveyt'e ihracatı ikiye katlayacak

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

İş Bankası Alipay ile işbirliğini üye iş yerlerine de taşıdı

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

2020 HEDEFLERİ - Kalite ve verimli çalışmanın etkisi büyük olacak

Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Karacabey’de istihdama yönelik önemli adımlar

Karacabey’de istihdama yönelik önemli adımlar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.