StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

Erken aşama teknoloji yatırım fonu StartersHub, 2020 yılına hızlı başlayarak yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım yaptı.

2019 yılı itibariyle yatırım modelini değiştirerek kendini erken aşama teknoloji yatırım fonu olarak konumlandıran StartersHub, 2020’ye hızlı başladı. Yeni yatırım stratejisi kapsamında Türkiye başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki girişimlerini yakından takip eden yatırım fonu, Litvanya’dan Asya.ai, Romanya’dan Flixier ve ABD’den Knowt adlı 3 girişime yatırım yaptığını açıkladı.

Asya: “Çiftler arasındaki bağı güçlendirmek için mobil uygulama”

Günümüzde hayatın her alanına dokunan dijitalleşme ilişkileri de etkiliyor. StartersHub’ın yatırım yaptığı Asya.ai de bu dönüşümden hareketle çiftler arasındaki bağı güçlendirmek için yapay zeka temelli bir algoritma kullanıyor. Uygulama, çiftler arasındaki konuşmaların kaydını alıp, yapay zeka teknolojisiyle anlık olarak analiz ederek geri bildirimlerde bulunuyor. Hem anlamsal hem de duygusal çıkarımlarda bulunan uygulama, bir ilişki koçu gibi ses düzeyine, vurgulara, genel tavıra ve söylenen sözlere dair uyarılarda bulunarak mutlu ilişkiye giden kapıyı aralamak için tavsiyelerde bulunuyor. Beta test sürecinde olan Asya.ai, çoğunluğu Litvanya, İngiltere, ABD ve Norveç olmak üzere binden fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Uygulama geliştiriciler, StartersHub’dan alınan yatırımı yapay zeka temelli duygu tanıma motorları geliştirmek ve pazarlama faaliyetleri için kullanacak.

Knowt: “Yapay zeka öğrencileri aldıkları notlardan sınav yaparak öğrenmeyi hızlandırıyor”

İki üniversite öğrencisi tarafından kurulan ABD merkezli Knowt ise eğitim teknolojileri alanında bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. StartersHub’ın radarına takılan girişim, yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak bir öğrencinin kendi not aldığı ders notlarından hazırladığı sorularla öğrenme sürecine destek oluyor. Öğrenciler dilerse el yazısıyla aldıkları notlarını Knowt ile tarayarak dijitale taşıyor yahut bilgisayarlardaki notlarını sisteme yüklüyor. Uygulama ise makine öğrenmesiyle konuyu anlamlandırarak çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve açık uçlu olmak üzere 3 farklı soru üretiyor. Bu sayede öğrencilerin sınavlara hazırlanma süreçlerinde onlara destek oluyor. Şu an için yalnızca İngilizce hizmet veren uygulama ABD, Hindistan, İngiltere olmak üzere 6-25 yaş arasındaki toplam 4 bin kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Flixier: “Online video düzenleme aracı ile 1 dakikada videolar hazır”

StartersHub’ın yatırım yaptığı bir diğer girişim ise online video düzenleme aracı Flixier oldu. Romanyalı girişim, web tarayıcısı üzerinden videoların düzenlenmesini sağlarken, sadece 1 dakikada render alınmasına imkan sunuyor. Hazırlanan videolar link aracılığıyla saniyeler içinde paylaşılarak farklı bir dosya paylaşım servisine ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Bu sayede video prodüksiyon ekiplerine ciddi zaman kazandırıyor. Videoya dair yorumlar ve revizeler ise saniye saniye video sahnelerine not düşülerek yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesini de sağlıyor. 100 ülkeden toplam 3600 kullanıcıya sahip Flixier’ı özellikle Youtuber’lar ve pazarlama alanındaki profesyoneller tercih ediyor. Flixier, StartersHub’ın yatırımını ise global pazarlara daha hızlı yayılmak için pazarlama çalışmalarında değerlendirecek.