FİNANS
  4. StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Erken aşama teknoloji yatırım fonu StartersHub, 2020 yılına hızlı başlayarak yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım yaptı.2019 yılı itibariyle yatırım modelini değiştirerek kendini erken aşama teknoloji yatırım fonu olarak konumlandıran StartersHub, 2020’ye hızlı başladı.

Erken aşama teknoloji yatırım fonu StartersHub, 2020 yılına hızlı başlayarak yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım yaptı.
2019 yılı itibariyle yatırım modelini değiştirerek kendini erken aşama teknoloji yatırım fonu olarak konumlandıran StartersHub, 2020’ye hızlı başladı. Yeni yatırım stratejisi kapsamında Türkiye başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki girişimlerini yakından takip eden yatırım fonu, Litvanya’dan Asya.ai, Romanya’dan Flixier ve ABD’den Knowt adlı 3 girişime yatırım yaptığını açıkladı.
Asya: “Çiftler arasındaki bağı güçlendirmek için mobil uygulama”
Günümüzde hayatın her alanına dokunan dijitalleşme ilişkileri de etkiliyor. StartersHub’ın yatırım yaptığı Asya.ai de bu dönüşümden hareketle çiftler arasındaki bağı güçlendirmek için yapay zeka temelli bir algoritma kullanıyor. Uygulama, çiftler arasındaki konuşmaların kaydını alıp, yapay zeka teknolojisiyle anlık olarak analiz ederek geri bildirimlerde bulunuyor. Hem anlamsal hem de duygusal çıkarımlarda bulunan uygulama, bir ilişki koçu gibi ses düzeyine, vurgulara, genel tavıra ve söylenen sözlere dair uyarılarda bulunarak mutlu ilişkiye giden kapıyı aralamak için tavsiyelerde bulunuyor. Beta test sürecinde olan Asya.ai, çoğunluğu Litvanya, İngiltere, ABD ve Norveç olmak üzere binden fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Uygulama geliştiriciler, StartersHub’dan alınan yatırımı yapay zeka temelli duygu tanıma motorları geliştirmek ve pazarlama faaliyetleri için kullanacak.
Knowt: “Yapay zeka öğrencileri aldıkları notlardan sınav yaparak öğrenmeyi hızlandırıyor”
İki üniversite öğrencisi tarafından kurulan ABD merkezli Knowt ise eğitim teknolojileri alanında bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. StartersHub’ın radarına takılan girişim, yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak bir öğrencinin kendi not aldığı ders notlarından hazırladığı sorularla öğrenme sürecine destek oluyor. Öğrenciler dilerse el yazısıyla aldıkları notlarını Knowt ile tarayarak dijitale taşıyor yahut bilgisayarlardaki notlarını sisteme yüklüyor. Uygulama ise makine öğrenmesiyle konuyu anlamlandırarak çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve açık uçlu olmak üzere 3 farklı soru üretiyor. Bu sayede öğrencilerin sınavlara hazırlanma süreçlerinde onlara destek oluyor. Şu an için yalnızca İngilizce hizmet veren uygulama ABD, Hindistan, İngiltere olmak üzere 6-25 yaş arasındaki toplam 4 bin kullanıcı tarafından kullanılıyor.
Flixier: “Online video düzenleme aracı ile 1 dakikada videolar hazır”
StartersHub’ın yatırım yaptığı bir diğer girişim ise online video düzenleme aracı Flixier oldu. Romanyalı girişim, web tarayıcısı üzerinden videoların düzenlenmesini sağlarken, sadece 1 dakikada render alınmasına imkan sunuyor. Hazırlanan videolar link aracılığıyla saniyeler içinde paylaşılarak farklı bir dosya paylaşım servisine ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Bu sayede video prodüksiyon ekiplerine ciddi zaman kazandırıyor. Videoya dair yorumlar ve revizeler ise saniye saniye video sahnelerine not düşülerek yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesini de sağlıyor. 100 ülkeden toplam 3600 kullanıcıya sahip Flixier’ı özellikle Youtuber’lar ve pazarlama alanındaki profesyoneller tercih ediyor. Flixier, StartersHub’ın yatırımını ise global pazarlara daha hızlı yayılmak için pazarlama çalışmalarında değerlendirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)
Pompada akıl oyunlarıPompada akıl oyunları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Binlerce aracı kurtaracak adım

Binlerce aracı kurtaracak adım

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Pompada akıl oyunları

Pompada akıl oyunları

İHKİB/Gültepe: Çorap ihracatında 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

İHKİB/Gültepe: Çorap ihracatında 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

Aon-Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerinde

Aon-Küresel medikal enflasyon oranı yüzde 8.0 ile genel enflasyonun üzerinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.