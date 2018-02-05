FİNANS

Su maymunu oyuncağına yasak geliyor

05 Şubat 2018 15:46

"Su maymunu", "büyüyen su topları", "su boncuğu", "su jeli" gibi isimlerle piyasaya sunulan ürünlerin, kırtasiye dükkanlarında, oyuncakçılarda ve okul kantinlerinde satılmasına yasak geliyor.

Su maymunu oyuncağına yasak geliyor
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve özellikle bebekler ve çocuklar açısından risk oluşturabilen bazı ürünlerin sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını belirlemek amacıyla Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı.
 
Taslakla bakkal dükkanı, market, kırtasiye dükkanı, okul kantinleri, oyuncak ve hediyelik eşya satan yerlerde "su maymunu", "büyüyen su topları", "su boncuğu", "su jeli" gibi isimlerle satılan ve çocukların nefes borusuna kaçması veya yutulması halinde hayati tehlike yaratabilen ürünlere ilişkin düzenleme öngörülüyor. Taslağın yürürlüğe girmesiyle bu ürünlerin kırtasiye dükkanları, oyuncakçılar ve okul kantinlerinde satılması yasaklanacak. Ayrıca bu ürünlerin, satışın mümkün olduğu yerlerde de çocuklara satılması önlenecek. Ürün ambalajlarının çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde olması ve içerdiği tehlikeye ilişkin üzerinde uyarı bulunması zorunlu olacak.
Balonlara helyum şartı
 
Uçan balonlarda yanıcı gaz kullanılması nedeniyle oluşabilecek kazaların engellenmesi amacıyla bu balonların doldurma işleminde helyum dışında gaz kullanılması yasaklanacak. Satış yerlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla uçan balonların helyum gazıyla doldurulduğu ve bu gazın yanıcı/parlayıcı olmadığı hususunda bilgilendirme metninin bulunması zorunluluğu getirilecek. 
Bebek taşıma araçlarına ek güvenlik kriteri 
 
Bebek taşıma araçlarında asgari güvenlik koşulları yeniden belirlenecek. Buna göre, genel güvenlik gereklerinin yanı sıra bu ürünlerde, kimyasal özellikler, alevlenebilirlik, aralık, açıklık, kenarlar, küçük parçalar, kordonlar gibi kriterler aranacak.
 
Taslak, 12 kilogram ağırlığındaki ve kafalarını destek olmadan tutabilen çocuklar için evde kullanım amacıyla düşey asılan "bebek hoppalaları"na ilişkin asgari güvenlik kurallarını ve deney yöntemlerini de kapsayacak. Buna göre, kimyasal, alevlenebilirlik özellikleriyle boğulma tehlikelerine ilişkin fiziksel kriterler gibi birçok güvenlik unsuru dikkate alınacak.   

 

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 12 Oy
    Bir de şu medya maymunlarını yasaklasalar da gözlerimiz bayram etse,TV'de zırt-pırt karşımıza çıkmazlar hiç olmazsa...
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    ÖNCEDEN..BİR MİSKET..BİR TOPAÇ..MUTLU ETMEYE TETİYORDU..OKUMAK İÇİN İSE KEMALETTİN TUĞCU,,TOMMİK VE TEKSAS...
    CEVAP VER
  • 7 Oy
    İş işten geçtikten sonra...Çocuklar yeterince bu oyuncaklar ile yeterince oynayıp bıktılar zaten. Bu saatten sonra toplatsan ne olur ki
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    gunaydinnn
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın