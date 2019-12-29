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  4. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana pazarı Ortadoğu

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana pazarı Ortadoğu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 10:35 | Son Güncelleme

Avrupa, Türkiye’nin ihracatında ilk sırada yer alırken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana ihraç pazarını Ortadoğu ülkeleri oluşturuyor.

Avrupa, Türkiye’nin ihracatında ilk sırada yer alırken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana ihraç pazarını Ortadoğu ülkeleri oluşturuyor. Bu yılın ilk 11 ayında ülkeye 2 milyar 305 milyon dolarlık döviz kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 1 milyar 51 milyon dolarlık dilimi Ortadoğu ülkelerine yapıldı.
Ortadoğu ülkelerine ihracatta kanatlı, yumurta ve süt ürünlerinin ağırlıkta olduğunu belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ortadoğu pazarındaki konumlarını korumak ve güçlendirmek istediklerini kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Sial Middle East 2019 Fuarı’na bu amaçla ikinci kez katıldıklarını dile getiren Girit, “Birleşik Arap Emirlikleri coğrafya ve nüfusu küçük bir ülke olmakla birlikte kişi başı 48 bin dolara ulaşan milli geliri ile alım gücü yüksek bir nüfus. Kaliteli ürün isteği fazla. Türkiye hem su ürünlerinde, hem kanatlı sektöründe hem de süt ürünlerinde son derece kaliteli ürünler üretiyor. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksek” diye konuştu.

"Helal sertifikası isteniyor"
Dubai ve Abu Dabi’nin yatırımcılara büyük fırsatlar ve avantajlar sunduğuna dikkati çeken Girit, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dubai ve Abu Dabi, Ortadoğu pazarında büyümek isteyen ihracatçılarımız için çok cazip. BAE dış ticaretini re-export yönünde geliştirme gayreti içerisinde. Doğu Afrika-Ortadoğu-Yakın Asya bölgesindeki en istikrarlı ve güvenli ülkesi konumunda. BAE üzerinden yeni hedef pazarlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Fuarda Türk ürünlerine yönelik ilgi umutlarımızı artırdı. Gıda güvenliği bağlamında zorunlu olan ’sağlık sertifikası’nın yanı sıra, ayrıca tüm sığır ve kümes hayvanları ürünleri ithalatında İslami kurallara göre kesilmiş olduğuna dair menşe ülkede düzenlenmiş ’helal sertifikası’ isteyen bir ülke. Bu pazara ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın helal sertifikası almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
Sial Middle East 2019 Fuarı’nda Türkiye standını Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Can Dizdar ve Ticaret Müşaviri Işıl Deniz de ziyaret ederken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğini Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Yönetim Kurulu Üyesi M. Cem Sağır ve Denetim Kurulu Üyesi Haluk Taktak’dan oluşan heyet temsil etti. Fuara 16 Türk firması katılım gösterdi.

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