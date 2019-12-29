Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana pazarı Ortadoğu

Avrupa, Türkiye’nin ihracatında ilk sırada yer alırken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana ihraç pazarını Ortadoğu ülkeleri oluşturuyor. Bu yılın ilk 11 ayında ülkeye 2 milyar 305 milyon dolarlık döviz kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 1 milyar 51 milyon dolarlık dilimi Ortadoğu ülkelerine yapıldı.

Ortadoğu ülkelerine ihracatta kanatlı, yumurta ve süt ürünlerinin ağırlıkta olduğunu belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ortadoğu pazarındaki konumlarını korumak ve güçlendirmek istediklerini kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Sial Middle East 2019 Fuarı’na bu amaçla ikinci kez katıldıklarını dile getiren Girit, “Birleşik Arap Emirlikleri coğrafya ve nüfusu küçük bir ülke olmakla birlikte kişi başı 48 bin dolara ulaşan milli geliri ile alım gücü yüksek bir nüfus. Kaliteli ürün isteği fazla. Türkiye hem su ürünlerinde, hem kanatlı sektöründe hem de süt ürünlerinde son derece kaliteli ürünler üretiyor. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksek” diye konuştu.