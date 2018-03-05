FİNANS

Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı

05 Mart 2018 09:58

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayında yıllık TÜFE yüzde 10,26 arttı. Dolar/TL, enflasyon verisi sonrası yukarı yönlü hareketlendi.

Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı
TÜİK, şubat enflasyonunu açıkladı. Olumlu baz etkisinin de etkisiyle enflasyonda aşağı yönlü seyir devam ediyor. Ancak, şubat gerçekleşmesi piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşti.
 
Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi. Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında artış öngörülüyordu.
 
Çekirdek enflasyon ise şubatta yüzde yüzde 0.49 artış göstirirken, yıllık artış 11.94 olarak gerçekleşti.
 
 
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde11,23 artış gerçekleşti.
 
 

Aylık en yüksek artış yüzde 2,57 ile sağlık grubunda oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde2,24, eğlence ve kültürde yüzde1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.
 
Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 4,09 ile giyim ve ayakkabı oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde4,09 oranında düşüş gerçekleşti.
 
 
 
Yıllık en fazla artış yüzde15,66 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti
 
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde13,19, giyim ve ayakkabı yüzde11,77, lokanta ve oteller yüzde11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
 
Aylık en yüksek artış yüzde1,12 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu
 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde2,57 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde11,55 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde12,73 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.
 
Şubat 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 32 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 269 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
 
 

 
 

Dolar/TL enflasyon sonrası yukarı yönlü

Dolar/TL, enflasyon verisi sonrası yukarı yönlü hareketlendi.

Güne 3.81 civarında sakin seyirle başlayan ve şubat enflasyonu öncesinde 3.8140'tan işlem göre dolar kuru saat 10:15'te 3.8240'a geldi.

Güne yüzde 0,15 yükselişle 117.033 puandan başlayan BIST 100 ise 116.850 seviyesinde yer aldı.

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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 39 Oy
    Hayatınız yalan olmuş, enflasyonun %5, %7, %10 gibi sembolik bir rakam olmadığını kafası birazcık çalışan anlar. Ayrıca maaşlara enflasyon oranında verilen zam, zam değildir, sadece enflasyondan dolayı eriyen kısmını telafi eder ama o bile yalan. Uyan vatandaşım, uyan.... Ancak kendinizi kandırırsınız. Enflasyonu TÜİK belirliyor ve direk Başbakanlığa bağlı olarak çalışıyor. Bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmediği sürece inanmıyorum.
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  • 32 Oy
    Neremle gülsem bilemedim...
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  • 29 Oy
    sizler yalan dan dolandan baska bi şey yaptıgınız yok hiç utanmanız sıkılmanız arlanmanız bile yok bugun tretastan tanıdıj birine elektriğe yapılan zammın yuzde 30 oldugunu öğrendim marketlerde meyvenin diğer urunler bir önceki yıla göre en az yuzde 80-90 arası zamlı yersen yeni turkiye
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  • 23 Oy
    1 kiloluk peynirin gramajini 900 gram a 2 kilo yogurdu 1.75 kiloya 5 litre yagi 4.5 litreye vs vs duserken ve fiyat artmazken bile enflasyon yukselmis ayip.
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  • 20 Oy
    Hey sizin yalanınıza ,her şey toz pembe nasıl olsa değil mi ?
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  • 15 Oy
    kalem üstünde düşüyor bereket versin hükümet tüike emir ve talimat veriyor dürüst memur atıyor enflasyon düşüyor bu tüikçiler çarşı pazara çıkmıyorlarmı be yalanınız batsin utanmazlar yalancılar
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  • 10 Oy
    YORUM YAZMAYA GEREK VARMI
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  • 5 Oy
    DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL NEYİN NESİYMİŞ BU OLUMLU BAZ ETKİSİ İKİ HAFTA ÖNCE 2 LİRA KARNABAHAR BUGÜN 5 LİRA BİR YILDA BENZİNE GELEN ZAM %40 ELEKTRİĞE DOĞALGAZA GELEN ZAMLARI HİÇ BİLMİYORUZ NASIL BİR TİCARİ SIRDIR BU FİYATINI BİLMEDİĞİMİZ İÇİN NE FATURA GELECEĞİNİ DE ZAMLARINI DA HESAPLAYAMIYORUZ.YER YÜZÜNDE VATANDAŞIYLA BU KADAR DALGA GEÇEN ENAYİ YERİNE KOYAN APTAL MUAMELESİ YAPAN İKİNCİ BİR HÜKÜMET YOKTUR 2 LİRALIK EHLİYETİ 30 LİRAYA SATAR 1 LİRALIK BENZİNİ 6 LİRAYA SATAR.HER MİLLET LAYIK OLDUĞU İDREYİ BULUR BİZEDE İŞTE BÖYLE ENAYİ MUAMELESİ LAYIK DEMEK Kİ
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