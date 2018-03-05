Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde11,23 artış gerçekleşti.





Aylık en yüksek artış yüzde 2,57 ile sağlık grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde2,24, eğlence ve kültürde yüzde1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 4,09 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde4,09 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde15,66 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde13,19, giyim ve ayakkabı yüzde11,77, lokanta ve oteller yüzde11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde1,12 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde2,57 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde11,55 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde12,73 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Şubat 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 32 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 269 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.