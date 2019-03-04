FİNANS

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ 2,48 İLE SAĞLIK GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 4,81 İLE GİYİM VE AYAKKABU OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,39, eğlence ve kültürde yüzde 0,37 ve haberleşmede yüzde 0,34 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 29,25 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERE GRUBUNDA GEREÇKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,08, ev eşyası yüzde 27,59, eğlence ve kültür yüzde 20,43 ve lokanta ve oteller yüzde 19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK 0,15 DÜŞTÜ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,70 artış gerçekleşti.

Şubat 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 154 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

tuik5

tuik6


PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bakan Albayrak açıkladı: 100 milyar doları aştıBakan Albayrak açıkladı: 100 milyar doları aştı
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enflasyon TÜİK tüfe ÜFE

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

Tarihi çarşıda yangın! Ekipler olay yerinde

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Polis şehrin çıkışlarını tuttu! Sokak ortasında arkadaş dehşeti!

Polis şehrin çıkışlarını tuttu! Sokak ortasında arkadaş dehşeti!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Albayrak: Merkez Bankası'nın brüt rezervi 100 milyar doları aştı

Bakan Albayrak açıkladı: 100 milyar doları aştı

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

Ağrı'da ilk kez fabrika açıldı

Ağrı'da ilk kez fabrika açıldı

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ölçü aleti muayene başvuruları dijitalleşti"

Açıklama geldi! 1 Aralık'tan önce yapana ceza yok

Küçük tüketicinin büyük zaferi

Küçük tüketicinin büyük zaferi

Kentsel dönüşümde önemli bir süreç başlıyor

Bakan Kurum açıkladı: Yeni süreç başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.