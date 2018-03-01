Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) şubat ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.



İhracat, şubatta yüzde 14,8 artışla 12 milyar 889 milyon dolara yükseldi. Bu rakam ihracat tarihindeki en iyi şubat gerçekleşmesine işaret etti.



Yılın ilk iki ayında ihracat yüzde 12,8 yükselerek 25 milyar 346 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde, yüzde 11,1'lik artışla 159 milyar 27 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. İhracat Kasım 2016'dan bu yana artış gösteriyor.



Rakamları yorumlayan TİM Başkanı Büyükekşi, “Artık ihracatımız artacak mı artmayacak mı diye değil, artış tek haneli mi çift haneli mi olacak diye düşünüyoruz. Şubat ayıyla birlikte çift haneli artışa adeta alıştık. Değer bazında ihracat da yüzde 14,8 arttı. Yani aynı malı, daha yüksek fiyattan ihraç ettik” dedi.