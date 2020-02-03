FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Şubat ayı resmi kira artış oranı yüzde 14.52 oldu

Şubat ayı resmi kira artış oranı yüzde 14.52 oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

2020 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından kiracıların merakla beklediği zam oranları belli oldu. Şubat ayı resmi kira artış oranı yüzde 14.52 oldu.

Şubat ayı resmi kira artış oranı yüzde 14.52 oldu

2020 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 Şubat ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.52 rakamı ortaya çıktı.

NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNERMerve Özbey kınayı yaktıMerve Özbey kınayı yaktı
Binlerce çalışanı ilgilendiren haber! İş yerinde bunu yapan yandıBinlerce çalışanı ilgilendiren haber! İş yerinde bunu yapan yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kira, konut,

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yeni dönem bugün başlıyor!

Yeni dönem bugün başlıyor!

Binlerce çalışanı ilgilendiren haber! İş yerinde bunu yapan yandı

Binlerce çalışanı ilgilendiren haber! İş yerinde bunu yapan yandı

İkinci el otomobiller dudak uçuklattı

İkinci el otomobiller dudak uçuklattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmle ilgili 206 bin haber basına yansıdı

Turizmle ilgili 206 bin haber basına yansıdı

Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM Özel Ödülü

Vestel Beyaz Eşya’ya Japonya’dan TPM Özel Ödülü

Vodafone, robotik süreç otomasyonu ile çalışanlarına 4 bini aşkın saat kazandırdı

Vodafone, robotik süreç otomasyonu ile çalışanlarına 4 bini aşkın saat kazandırdı

Bakan Pekcan açıkladı! Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15'e yükseldi

Enflasyon Ocak ayında yüzde 12,15'e yükseldi

TÜFE sepetinde gıda ağırlığı düştü, alkol-tütün ağırlığı arttı

TÜFE sepetinde gıda ağırlığı düştü, alkol-tütün ağırlığı arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.