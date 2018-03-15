Şubat ayında bütçe 1.9 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin şubatta 1,9 milyar lira açık verdiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomideki canlılık 2018 yılı vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedeflerin aşılabileceğine işaret etmektedir" dedi.

Verilere göre Şubat ayında bütçe açığı 1.9 milyar TL, faiz dışı fazla 4.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.1 artarak 61 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17 artarak 62.9 milyar TL oldu.

Ağbal, "Yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında olmuştur" dedi.

Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalınacağını ifade eden Ağbal, yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda da gerekli kararlılığının gösterilmeye devam edileceğini belirtti.

Verilere göre yılın ilk iki ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8 artarak 119.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderleri ise yüzde 18.1 artarak 119.4 milyar TL oldu. İlk iki ayda vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 artarak 104.6 milyar TL oldu. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 19.4 artarak 106.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe açığı 2017 yılında 47.4 milyar TL ile Orta Vadeli Program'daki hedefin altında kalmıştı. Bütçe açığının GSYH'ya oranı ise 2017 itibarıyla yüzde 1.5 civarında gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi 2016'da yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle kısmen bozulmaya başladı. Bunun yanı sıra başta Kuzey Irak ve Suriye olmak üzere jeopolitik gelişmeler nedeniyle güvenlik harcamalarında planlanan artış da bu etkiyi tetikledi.

GSYH'ya oran olarak bütçe açığını yüzde 1'den yüzde 1.5'e çıkaran bu gelişmeler sonrası daha fazla bozulmanın önüne geçmek adına ise hükümet OVP ile birlikte 30 milyar TL'ye yaklaşan vergi artışlarına gitti.

Gelir artırıcı tedbirler almak adına hükümet başta kurumlar vergisinin 3 yıllığına yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltilmesi ve otomotiv sektöründeki adımlar olmak üzere bir çok alanda vergi artışına gitti.

Öte yandan alından tedbirlerin de desteğiyle büyümenin 2017'de yüzde 7 civarına ulaştığı öngörülüyor. Bu büyüme de başta vergi gelirleri olmak üzere bütçe üzerindeki yüklerin hafiflemesine destek olan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

OVP'de 2018 yılında bütçe açığının 65.92 milyar TL olarak gerçekleşmesi, GSYH'ya oran olarak ise açığın yüzde 1.9 olması bekleniyor. FDF 2018'de 5.78 milyar TL öngörülürken; 762.75 milyar TL gider, 696.83 milyar TL gelir öngörülüyor. Programda 2018 yılı için yaklaşık 600 milyar TL vergi geliri öngörülüyor.