FİNANS

Şubat ayının zam şampiyonu marul

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında şubat ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 14,99 ile erkek kazağı geldi.

Şubat ayının zam şampiyonu marul

Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında marulu, yüzde 23,97 ile maydanoz, yüzde 18,66 ile kırmızı lahana izledi.

Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,62 ile dereotu, yüzde 13,02 ile salatalık, yüzde 11,24 ile sarımsak, yüzde 10,99 ile portakal, yüzde 9,31 ile magazinler ve dergiler, yüzde 9,25 ile pırasa ve yüzde 8,54 ile ilaçlar sıralandı.

EN ÇOK ERKEK KAZAĞI UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,99 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 14,66 ile domates, yüzde 13,62 ile kadın kabanı, yüzde 11,49 ile çocuk kazağı, yüzde 10,81 ile elbise, yüzde 9,66 ile kadın botu, yüzde 9,39 ile erkek montu izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
marul tüfe ÜFE

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