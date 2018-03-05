Şubat ayının zam şampiyonu taze fasulye

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 55,10 ile taze fasulyede oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 31,02 ile hacca gidiş ücreti, yüzde 30,09 ile dolmalık biber izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 26,45 ile karnabahar, yüzde 15,93 ile sivri biber, yüzde 12,78 ile mandalina, yüzde 10,45 ile muz, yüzde 7,59 ile süt, yüzde 7,10 ile ilaçlar, yüzde 7,01 ile kola, yüzde 6,97 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri, yüzde 6,35 ile margarin yer aldı.

En çok çocuk botu ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 11,47 ile çocuk botunda gerçekleşti. Bunu yüzde 11,14 ile erkek montu, yüzde 10,72 ile kadın kabanı, yüzde 10,22 ile çocuk kazağı, yüzde 10,05 ile erkek botu, yüzde 9,57 ile kadın hırkası, yüzde 7,64 ile erkek sweatshirt, yüzde 6,85 ile elbise, yüzde 6,80 ile kırmızı lahana izledi.AA