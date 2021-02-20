FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Şubat kira artış oranı 2021! Şubat kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kira artış oranı nedir? İşte kira artışı hesaplama

Şubat kira artış oranı 2021! Şubat kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kira artış oranı nedir? İşte kira artışı hesaplama

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2021 09:57 | Son Güncelleme

Kirada oturan vatandaşlar bir süredir şubat kira artış oranı 2021 ile ilgili araştırma yapıyordu. Son olarak enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber bu ay gerçekleşecek olan kira artış oranı da belli oldu. Peki, şubat kira zammı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Şubat kira artış oranı 2021! Şubat kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kira artış oranı nedir? İşte kira artışı hesaplama

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından şubat kira artış oranı 2021 ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Son olarak enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şubat ayı kira zam oranları da netlik kazandı. Peki, kira zam hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ŞUBAT KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranları 2021 şubat ayında yüzde 12,53 oldu. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre TÜFE’de ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,53 artış gerçekleşti.

Son dakika! Enflasyon rakamları açıklandıSon dakika! Enflasyon rakamları açıklandı

BU AY KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Bu rakamlara göre ev sahipleri kiracılarına yasal olarak en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek. Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak yasal kira artış oranı hesaplanıyor. Ayrıca ev sahipleri bu orandan daha fazla artış gerçekleştiremiyor. Ev sahiplerinin yasal oranı aşan bir zam yapması halinde ise kiracıların bu duruma hukuki yollardan itiraz etme hakları bulunuyor.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Şubat ayı kira zammı hesaplama konusunda ise örneğin; 1.000 TL konut kirası olan bir daire için 12,53 artış oranı üzerinden hesaplama yapıldığında kira zammı 125,30 TL oluyor ve yeni kira bedeli 1.125,30 TL olarak güncelleniyor.

Konut satışı azaldı, konut fiyat endeksi arttı! Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Şimdi ev alınır mı?Konut satışı azaldı, konut fiyat endeksi arttı! Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Şimdi ev alınır mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladıFitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
2021 yaşlılık aylığı arttı!2021 yaşlılık aylığı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 23 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
Milad Gold Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız: “Altına yatırım yapanın yüzü gülüyor”
Altınla ilgili çarpıcı değerlendirme: Yatırım yapanın yüzü gülüyor
Gram altında ilk direnç 417 TL : Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? 3 farklı uzmandan altın tahmini!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Moody's'den 'İslami finans' açıklaması: 2021 yılında büyümesini sürdürecek
Moody's'den 'İslami finans' açıklaması
Fitch direktöründen flaş Türkiye açıklaması: Ilımlı bir toparlanma var
Fitch direktöründen flaş Türkiye açıklaması!
2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Katip, personel, polis, subay, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!
Güncel personel alım listesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.