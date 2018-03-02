FİNANS

Şubatın zam şampiyonu maç bileti

02 Mart 2018 11:37

Bu yılın şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 18,80 ile maç giriş ücreti oldu.

Şubatın zam şampiyonu maç bileti

 İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Şubat 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

 
Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 95'inde artarken, 46'sında azaldı, 101'inde ise değişmedi.
 
Bu dönemde, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş ücreti yüzde 18,80 arttı. Maç giriş ücreti bu oranla, şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün olurken, maç giriş ücretini yüzde 16,69 ile balık, yüzde 14,89 ile ilaç, yüzde 12,24 ile çocuk mamaları ve yüzde 10,75 ile de mandalina izledi. 
 
Fiyatı en fazla azalan ürün domates
Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domatesin fiyatı bu yılın şubat ayında yüzde 15,27 geriledi. Böylece domates, şubatta fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
 
Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 11,43 ile kadın giyimi grubunda yer alan bluz, yüzde 11,15 ile elbise ve yüzde 10,38 ile de etek şeklinde sıralandı.
 
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