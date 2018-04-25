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Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı. 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.

Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi. AA

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Anahtar Kelimeler:
tsk maaş astsubay

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Polis de avucunu yalasın
Yok canım biz yattığımız yerden maaş alıyoruz. El Bab'dan selamlar.
Helal olsun.yakışır arslanlarımıza
Gezi olayları ve 15 temmuz'da devleti kurtaran polis, 4 yıldır yaz tatili görmeyen polis, 3 yıldır 12-12 kölelik sistemiyle çalıştırılan polis, 3600 ek gösterge hakkı verilmeyen polis, bayram izni hafta sonu olmayan polis, fazla mesai ücretleri verilmeyen polis bunalıma giren intihar eden polis ama 400 tl zammı alan ASKER!!!!
bu milletin bi öz evladi askerler zaten. 1 ocaktan itibaren az olmus iki yil oncesinden itibaren yapin .
eeeee fedai de lazım...
yıllardır polis haftasında askere zam yapmak nedir polisin şark tazminatlarını kesip askere zam yapmakta ayrı bir konu
Askerimize helali hoş olsun ancak gerek sınır ötesinde afrinde, fırat kalkanında gerekse 15 temmuz hain darbe girişiminde vatan hainleriyle mücadele eden polisimize de üvey evlat muamelesi yapılmasa. Gerektiginde benim polisim denilerek gazı verilerek degil icraatle gösterilse.
garriban polis sahipsiz
POLİS ? ADAM DEGILMI. LAN VARYA NEYSE . KUFUR YAZMAYACAM
polisler üvey evlatmı?onlara neden zam yapılmıyor?
askerimize helal olsun alsınlar analarının ak sütü gibi harcasınlar, emniyet personelinin de unutulmaması, özlük haklarında maaş durumlarında gerekli iyileştirmenin yapılmasını istiyor ve bekliyoruz.
Helali hoş olsun Allah yardımcıları olsun.400 değil 1000 tl zam bile yapılsa az gelir askerlerimize Allah güle güle harcamayı nasip etsin inşallah.
TSK çalısan Sivil Devlet Memurları üvey evlat olduğundan bu zamdan faydalanamamıstır. Aynı mesai aracını kullanan, aynı masada çalışan, savaşta ve barışta beraber çalışan bu memurlara yapılan adaletsizliği yetkilirden gören yok mu?
vatan millet sakarya edebiyatı yapıp 400 lira maaş zamı almak büyük sevap valla
diğer vatandaş üvey evlat.
Az bile, helali hoş olsun aslan parçalarına
inşallah daha çok kazanırlar ama askere var diğer memurlara olmayınca ikilik çıkıyor
İlk önce ocak ayından itibaren rütbeli personel,erbaş/er ve polislerin tazminatını verin!
Hak edenlerin hepsine helal hoş olsun darısı emekli ve çalışanlara
seçimler yaklaştı ya göz boyamak lazım bu zammı tayyip değil devlet veriyor
emekliye tava sapı yine
mutemetler b.ku yedi o zaman :) geriye dönük düzenleme her zaman can sıkıcı olur. ama askerlerimiz için değer
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