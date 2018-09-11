FİNANS

Sudan ile Türkiye arasında dev anlaşma imzalandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2018 16:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacak olan 780 bin 500 hektarlık arazinin koordinatları bize teslim edildi." dedi

Sudan ile Türkiye arasında dev anlaşma imzalandı

Türkiye Hartum Büyükelçiliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında ve Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in katılımıyla iki anlaşmaya imza atıldı.

SUDAN'A YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için imzalanan çalışma anlaşmasıyla Sudan’a yatırım yapmanın önü açıldı.

TÜRKİYE'YE ARAZİLERİN KOORDİNATLARI VERİLDİ

Diğer anlaşmada Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı arasında imzalandı.

Söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin kullanımına açılacak arazilerin koordinatları belirlendi. Anlaşma, Türkiye'den Sudan'a gidecek makine ve teçhizatın gümrüklerden geçişini kolaylaştıracak ve sürecin ardından Türk iş adamlarının yatırımı başlayacak.

"100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, imza töreninde yaptığı konuşmada, TPAO anlaşmasının akabinde başlangıçta 100 milyon dolara varan yatırımın Sudan’a yapılacağını kaydetti.

Ziraat Katılım Bankasının da Hartum’da bir şube açması konusunda dün anlaşmaya varıldığını belirten Pakdemirli, "İki ülke arasındaki ticaret miktarını artırmak için bankacılık ve finans sektörünün de bu işin içinde olması gerekiyor. Bu da saç ayaklarından birini daha tamamladığımız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

KASIMDAN İTİBAREN ARAZİLER TESLİM ALINACAK

Pakdemirli, Türkiye’nin kuracağı pilot çiftlik için 12 bin 500 dönümlük alanın ekipler tarafından gezilerek beğenildiğini, kasımdan itibaren o alanın da teslim alınacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye, Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacak olan 780 bin 500 hektarlık arazinin de koordinatlarının kendilerine teslim edildiğini açıkladı. AA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hani dolar kullanmayacaktınız? Hani yerli ve Milliydiniz?
Hah Bizimkiler oralarıda AVM ile doldurur Tarımda neymiş
BURADAKİ ÇİFTLİKLERDE ÇİFTÇİLERDE DURUM İÇLER ACISI , HAVA ATICAZ DİYE GİDİP YAIRIM YAPIYORUZ VARMI BÖYLE BİŞİY YA.. ÜLKEMİZDE HER TARAF BOMBOŞ ARAZİ SIIRDA MAYINLARI BİLE TARIM YAPACAĞIZ BAHANESİYLE TEMİZLEDİNİZ HER TARAF BOMBOŞ, GİDİM SUDANA YATIRIM YAPIYORUZ.. BU NASIL İŞTİR YA..
türkiye için çok iyi olur
eyvah ki ne eyvahhhhh.vay sudanın tarım ve hayvancılığının haline...hani bir türkü var ya "annene bak gör halini " diye..aynen öyle...
AKPLİ BİR ÇİFTİ BU HABERİ OKUR VE TAKDİR EDERSE DİYECEK BİRŞEY YOKTUR ARKADAŞLAR.ZATEN YOKTA.
TÜRKİYEDE TARIM BİTTİ ŞİMDİ SIRA SUDANDA .YAZIK OLDU SUDANA.
SAKIN BURDAKİ ARAZİLERE YATIRIM YAPMAYIN, MAZALLAH DEPREM OLUR HEPSİ GÖÇER...
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