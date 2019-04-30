Sultan Abdülhamit'in projesinde sona doğru

Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda Filyos'ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle kurulan yatırım hayali, 2014 Devlet Yatırım Programı'nda bölgenin yer almasıyla gerçeğe dönüştü.

Tarih verildi! 2020'de tamamlanacak

Havzanın 8 Eylül 2012'te Bakanlar Kurulu Kararı ile Karma Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle önemli ivme kazanan yatırım süreci doğrultusunda Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olan ve en düşük teklifin 472 milyon 512 bin 96,38 lira verildiği Filyos Limanı'nın altyapı ihalesinin sonuçlanmasıyla limanın bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

Yıllık 25 milyon ton kapasiteli limana yönelik çalışmaların başlamasıyla Filyos Vadisi'ndeki Karma Endüstri Bölgesi ilan edilen 606 hektar alanda fabrika bacalarının tütmesini sağlayacak yer tahsisinin de hız kazanması bekleniyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filyos Limanı inşasının büyük bir hızla devam ettiğini ve limanın Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'in en büyük limanlarında birisi olacağını söyledi.

Filyos Limanı'nın Akdeniz'inde muhtemelen en büyük limanlarından birisi olacağını ifade eden Bektaş, şöyle konuştu: "Türkiye'nin ve bölgenin on yılları aşan hayaliydi. Bu hayal gerçekleşmek üzere. Filyos deyince biz Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) görevli olduğu üç il olan Zonguldak, Karabük ve Bartın'ı hedefleyen bir bölgesel kalkınma projesinin adı. Liman alt yapısı 2020 yılı itibariyle tamamlanacak diye planlandı. Yüzde 70 veya 80 gerçekleşme oranı var. Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Limanın tamamlanmasıyla paralele olarak bölgede büyük bir endüstri ile arka tarafında ise serbest bölge planlandı. Bu bölgede limanı besleyecek ve destekleyecek 23 bin dekarlık alan söz konusu. Planlanan endüstri bölgesinde sanayicilerin gelmesini temin etmek üzere ilk görevlendirmede yapıldı. Tosyalı Gurubu burada ilk büyük tesis diyebileceğimiz adımları atıyorlar. Endüstri bölgesinin koordinatörlüğünü de üstlenmiş durumdalar. bölgemizin ve ülkemizin on yılları aşan büyük projelerinden birisi olan Filyos Projesi burada büyük bir hızla hayata geçiyor."

Erdoğan Bektaş, Filyos'un üç ilin yanı sıra Konya ile İskenderun'a kadar koridorun limanı olduğuna dikti çekerek, "Liman işletmesi ve üst yapısı yap-işlet usulüyle ihale edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu konuda çalışıyor. Talepliler var. Hangi talepliye hangi kriterlerle tespit ve tercih edileceğini henüz bilmiyoruz. Muhtemelen liman işletmeciliğini hedef alan bir yapıya limanı vermeyi tasarlıyorlar." diye konuştu.

LİMAN İŞLETMESİNE KARDEMİR TALİP Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren uygulamaya konulması beklenen ancak 2016 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla temeli atılarak yapımına başlanan Filyos Limanı'nın işletmesine, ülkenin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) talip oldu.

'50 YILDIR HAYAL ETTİĞİMİZ PROJE' KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Filyos Limanı'nın kendileri için çok büyük önem arz ettiğini, olmazsa olmazları arasında bulunduğunu söyledi.

20190430_2_36224710_44042251_Web KARDEMİR'in 1937 yılında güvenlik gerekçesiyle denizden içeri inşa edildiğini vurgulayan Güleç, "Günümüz şartlarında bu tür tesisler deniz kenarlarına kuruluyor. İSDEMİR ve ERDEMİR bu durumda. Ark ocaklarının büyük bir çoğunluğu da deniz kenarında. Dünyadaki rakiplerimiz de deniz kenarında limanlarına kavuşmuş. Bizim içeride olmamız lojistik yönünden yılda 70-80 milyon dolar yük getiriyor. Bunu minimize edebilmemiz için bizim de büyük bir limana kavuşmamız gerekiyordu.

50 yıldır hayal ettiğimiz projenin 2016 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla temeli atıldı. Altyapı yatırımı başladı. O günden bu güne çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2020 yılı mayıs ayında tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.

'YILLIK 25 MİLYON TON KAPASİTE' KARDEMİR olarak bu limanda mutlaka söz sahibi olmaları gerektiğini belirten Güleç, "Üst yapısının bize verilmesini talep ettik. Liman işletmeciliği bizde olsun istedik. Yıllık 25 milyon ton kapasiteli limanın birinci etabı 12 milyon ton. Bu 12 milyon tonun 8 milyon tonluk yük hacmi KARDEMİR'de. Yani getireceğimiz ham maddeler ve ihraç edeceğimiz ürünleri topladığımızda yılda 8 milyon ton. Oraya bundan daha büyük yük getirecek kimse yok şu anda. Orası bakir bir yer. 1-2 milyon ton da Karabük'teki diğer sanayicilerin ham madde ve ihracatları çıkacaktır. Dolayısıyla 9-10 milyon ton Karabüklülerin. KARDEMİR başka olmak üzere Karabüklülerin bu limanda söz sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum."

Altyapısıyla üstyapının da başlatılıp paralel ilerlemesi gerektiğini anlatan Güleç, KARDEMİR'in 2020 olmasa bile 2021 yılında dünyadaki rakipleri gibi bir limana kavuşmuş olacağını aktardı.