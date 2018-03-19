FİNANS

Sultanahmet köftecisi marka adını değiştirdi

19 Mart 2018 15:15

“Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Selim Usta taklitlerden korunmak amacıyla marka ismini “1920 Sultanahmet Köftecisi” olarak değiştirdi.

Sultanahmet köftecisi marka adını değiştirdi
İstanbul’un asırlık lezzet duraklarından “Tarihi Sultanahmet Köftecisi - Selim Usta, taklitlerinden korunmak amacıyla marka adını “1920 Sultanahmet Köftecisi” olarak değiştirdi.
 
1920 Sultanahmet Köftecisi onursal başkanı Mehmet Tezçakın, marka ismini taklit ederek kolay yoldan para kazanma amacında olan kişi ve firmalara karşı 10 Ocak 1995 tarihinde başlatılan hukuk mücadelesinin 23’üncü yılını doldurduğunu söyledi.
 
Adaletin zamanında tecelli etmemesinin taklitçileri cesaretlendirdiğini anlatan Tezçakın, “Sürekli değişik yöntemlerle markayı izinsiz kullanma yoluna gittiler. Semt isminden esinlendik diyerek, Sultanahmet’i kullandılar. Birkaç yıl önce açılan firma meşhur, tarihi gibi ön isimleri aynen kullanabiliyor, kimse de ses çıkarmıyor” diye konuştu.
 
Markayı taklitçilerden korumak, fark yaratmak için 2. nesil Sultanahmet Köftecisi Selim Usta’nın adını markaya eklediklerini anımsatan Tezçakın,şunları söyledi:
 
“Taklitçiler de hemen kılıfını uydurup tabelaya başka isimler eklediler. Onlar Selim Usta, biz bilmem ne ustayız dediler çıktılar. Kullanamayacakları tek şey kuruluş tarihimizdi. Biz de marka adını 1920 Sultanahmet Köftecisi olarak değiştirdik. Artık herkes bilmeli ki, tabelasında 1920 tarihi olmayan dükkanlarda ve marketlerde satılanların, Sultanahmet köftesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Tarihi, Meşhur ve Selim Usta ibareleri de bünyemizde olacak, gereken yerlerde kullanılacak.”
 
Tezçakın, taklitçilere karşı bugüne kadar açtıkları onlarca davayı kazandıklarını, her birinin ciddi tazminatlar ödeyerek kepenk indirdiğini, bu soruna kökünden çözüm olacak ana davanın ise Yargıtay aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.
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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 3 Oy
    BİR İŞYERİ KURULUYOR ADINI BAŞKA YERDLERDE PATENT OLARAK SATIYORSA ORALARA ASLA ÖNEM VERMEYİN SULTANAHMET KÖFTECİSİ SULTANAHMETDE OLMALI BAŞKA YERDE DEĞİL SARIYER BÖREKÇİSİ SARIYERDE OLMALI BAŞKA YERDE ASLA DEĞİL AMA BUNLARDAN ÇOK VAR GERÇEKMİ DEĞİLMİ BELLİ DEĞİL TEKİRDAĞI KÖFTECİSİ KÖFTECİ RAMİZZZZ DİĞER ŞÜBELERİNE ASLA ÖNEMSEMİYORUM BANA GÖRE TAKLİT LER HER İŞYERİ YERİNDE SEMTİNDE KALMALI ADINI KULLANMAMALI KULLANDIRMAMALI PATENT DE OLSA YANLIŞŞŞŞŞŞ İŞİM OLMAZ ŞAHSEN
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