"Sultanlar şehri" Edirne turistlerin gözdesi oldu

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - "Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne'yi 2019 yılında çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turisti çeken Osmanlı payitahtı Edirne kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle ilgi çekiyor.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi başta olmak üzere, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile Türk İslam Eserleri Müzesi, kentteki diğer müzeler, Edirne Büyük Sinagog, Sveti Georgi Kilisesi, Tunca ve Meriç köprüleri, tarihi Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşıları ile Karaağaç bölgesi yerli ve yabancı turistlerin turizm rotasında yer alıyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Türkiye ve dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

Edirne'nin Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın buluşma noktasında olduğunu, bu kapsamda da yerli yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Bacıoğlu, "Komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tarihi kentimiz cazip bir turistik destinasyon olmasından dolayı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Gerek gastronomisi gerek el sanatları gerekse Osmanlı İmparatorluğu ve Roma döneminden kalan eserlere turistler ilgi gösteriyor." diye konuştu.