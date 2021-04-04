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  4. Süper Loto saat kaçta çekiliyor? 4 Nisan Süper Loto sonuçları

Süper Loto saat kaçta çekiliyor? 4 Nisan Süper Loto sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2021 17:43 | Son Güncelleme

Süper Loto, haftanın üç günü Milli Piyango TV üzerinden noter huzurunda canlı yayın ile çekiliyor. 4 Nisan Pazar günü ise haftanın son Süper Loto çekiliş sonucu belli oluyor. 4 Nisan Süper Loto çekilişinde önceki çekilişlerden devreden 12 milyon 107 bin lira ve yeni ikramiye açıklanıyor. Çekiliş sonucunda kazanan rakamlar büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

Süper Loto saat kaçta çekiliyor? 4 Nisan Süper Loto sonuçları

Süper Loto için büyük çekiliş için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto, Şisal ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen ortaklığı ile düzenlenen bir şans oyunu. Sonuçlar, 4 Nisan Pazar günü Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden saat 21.30’da noter huzurunda çekiliyor.

4 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak belli oluyor. 4 Nisan Süper Loto çekilişi de Youtube kanalı üzerinden 21.30 çekilecek ve şanslı numaralar belli olacak.

Süper Loto’da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek 12 milyon 107 bin liralık devirli ikramiye tutarının olduğu çekilişte talihli adaylar şanslı rakamları canlı yayında öğrenecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişte Milli Piyango yetkilileri de hazır bulunacak.

Bu akşamın çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

milli piyango idaresi

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Millî Piyango İdaresi tarafından başlatılmış bir şans oyunudur. 2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesiyle, çekilişler artık Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilmektedir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçimine dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Süper Loto, www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından veya en yakın satış noktasından oynanabilir.


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