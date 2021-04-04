Süper Loto sonuçları açıklandı | 4 Nisan Süper Loto sonuçları

Süper Loto için büyük çekiliş için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto, Şisal ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen ortaklığı ile düzenlenen bir şans oyunu. Sonuçlar, 4 Nisan Pazar günü Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden saat 21.30’da noter huzurunda çekildi.

4 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak belli oluyor. 4 Nisan Süper Loto çekilişi de Youtube kanalı üzerinden 21.30 çekildi ve şanslı numaralar belli oldu.

Süper Loto’da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşerek, 12 milyon 107 bin liralık devirli ikramiye tutarını kazanan şanslı rakamlar canlı yayında açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte Milli Piyango yetkilileri de hazır bulundu.

4 NİSAN SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

4 Nisan çekişinin kazanan numaraları ise şu şekilde;

44 - 2 - 15 - 42 - 56 - 48

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Millî Piyango İdaresi tarafından başlatılmış bir şans oyunudur. 2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesiyle, çekilişler artık Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilmektedir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçimine dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Süper Loto, www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından veya en yakın satış noktasından oynanabilir.



