Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Mart Süper Loto sonuçları!

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR? Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

Süper Loto çekilişleri her Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor.

Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinin 11 Mart sonuçları bu akşam 21.30'da açıklanacak. Şanslı rakamlar, resmi web sitesi ve YouTube üzerinden duyurulacak.

11 Mart Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'da haftanın üç günü çekiliş gerçekleşiyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler ise çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. İşte, Süper Loto 11 Mart çekilişinin sonuçları!

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.



