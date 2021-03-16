Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Mart Süper Loto sonuçları!

16 Mart 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Şans oyununda devreden büyük ikramiye 2.207.453TL'nin sahibi olmak isteyenler arama motorları üzerinden Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto çekilişleri noter huzurunda ve el değmeden gerçekleştiriliyor. İşte, 16 Mart 2021 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları!

16 MART 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiridiği Süper Loto şans oyunun bu haftaki ilk çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Sonuçlar, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresi üzerinden paylaşılacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.