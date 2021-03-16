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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Mart Süper Loto sonuçları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2021 18:15 | Son Güncelleme

16 Mart Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyor. Devreden büyük ikramiye tutarı 2.207.453TL olan Süper Loto sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, 16 Mart Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Mart Süper Loto sonuçları!

16 Mart 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Şans oyununda devreden büyük ikramiye 2.207.453TL'nin sahibi olmak isteyenler arama motorları üzerinden Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto çekilişleri noter huzurunda ve el değmeden gerçekleştiriliyor. İşte, 16 Mart 2021 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları!

16 MART 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiridiği Süper Loto şans oyunun bu haftaki ilk çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Sonuçlar, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari adresi üzerinden paylaşılacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.

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