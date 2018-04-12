'Süper teşvik'le 5 bin kişiye istihdam yaratacak

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firma arasında yer alan İpek Mobilya (ÇİNKOM AŞ) alacağı teşvikle çinko metal üretecek bir tesis kurarak, yaklaşık 400 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesini sağlayacak.

Eti Maden İşletmeleri tarafından Seydişehir Alüminyum Fabrikası ile 1967 yılında Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarında kurulan ÇİNKUR, bir dönem Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu.

Kayseri ve çevresindeki madenleri işleyerek çinko ürünlerine dönüştüren tesis, yıllar içinde zarar ettiği için iflas etti. Özelleştirme kapsamına alınan fabrika, 2003 yılında icradan satışa çıkarıldı. Fabrika arazisini mobilya üretiminde kullanmayı düşünen İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan tesisi icradan satın aldı.

Daha sonra mobilya üretimi fikrinden vazgeçerek milli sermayenin boşa gitmemesi için tesisi yeniden faaliyete geçirmeye karar veren Arslan, ÇİNKOM AŞ adıyla 2005'te yeniden bacasını tüttürdüğü tesiste üretime başladı.

Atık madenleri işleyerek çinko klinkerine dönüştüren ÇİNKOM AŞ, bu fabrikadaki üretimiyle Türkiye'nin en çok ihracat yapan 500 firması arasına girmeyi başardı.