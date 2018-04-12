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'Süper teşvik'le 5 bin kişiye istihdam yaratacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firma arasında yer alan ÇİNKOM AŞ, 5 bn kişiye iş imkanı sağlaycak.

'Süper teşvik'le 5 bin kişiye istihdam yaratacak

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firma arasında yer alan İpek Mobilya (ÇİNKOM AŞ) alacağı teşvikle çinko metal üretecek bir tesis kurarak, yaklaşık 400 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesini sağlayacak.

Eti Maden İşletmeleri tarafından Seydişehir Alüminyum Fabrikası ile 1967 yılında Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarında kurulan ÇİNKUR, bir dönem Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu.

Kayseri ve çevresindeki madenleri işleyerek çinko ürünlerine dönüştüren tesis, yıllar içinde zarar ettiği için iflas etti. Özelleştirme kapsamına alınan fabrika, 2003 yılında icradan satışa çıkarıldı. Fabrika arazisini mobilya üretiminde kullanmayı düşünen İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan tesisi icradan satın aldı.

Daha sonra mobilya üretimi fikrinden vazgeçerek milli sermayenin boşa gitmemesi için tesisi yeniden faaliyete geçirmeye karar veren Arslan, ÇİNKOM AŞ adıyla 2005'te yeniden bacasını tüttürdüğü tesiste üretime başladı.

Atık madenleri işleyerek çinko klinkerine dönüştüren ÇİNKOM AŞ, bu fabrikadaki üretimiyle Türkiye'nin en çok ihracat yapan 500 firması arasına girmeyi başardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıklanan "Proje Bazlı Teşvik Sistemi"nden faydalanacak 19 firma arasında yer alan şirket, yeni bir tesis kurarak yarı mamul ürün yerine çinko metal üretimine başlayacak.

İpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin birçok alanda fayda sağlayacağını söyledi.

250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Bu tür devlet desteklerinin kendilerini cesaretlendirdiğini, bu sayede 250 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız yeraltı kaynaklarımızı çıktığı gibi satmak ya da biraz işleyip satmak değil en son nihai ürün olan çinko metale ulaşıp satmak. Yeni projemiz bu olacak. Burada çok anlamlı bir şey var; yeraltı kaynaklarımızın harekete geçmesi. Projenin bir güzel tarafı da yerinde istihdam olması. Biz 120 bin ton metal yapacağız. Bu, yer altından bir milyon tonun üzerinde ham madde çıkacak demektir. Özellikle sülfürlü madenler biraz daha derinde oluyor. Bu köylülerimizin, yani orada 4 binden fazla yaşayan insanımızın şehre inmeden, kendi beldesinde, bölgesinde, doğduğu yerde iş bulma imkanı demektir. Üretime gelince tam bir entegrasyon olacak. Son teknoloji ürünü, çevreyle barışık ve iş güvenliği son derece hassas bir tesis olacak. Bu tesisimiz için 250 milyon dolar civarında yatırım yapacağız. Sadece çevrecilik bakımından harcanacak miktar 30 milyon dolar gibi ciddi bir rakam olacak. Türkiye'de çinko metal üretimi hiç yok, tamamen ithal ediyoruz. Biz halihazırda son aşamaya geliyoruz ama metal yapamıyoruz. Bu yeni tesisimizde metal yapacağız. Türkiye'de 800-900 milyon dolar civarında ithalat var. Üreteceğimiz 120 bin ton çinko metal, 400 milyon dolara yakın bir ithalatı önleyecek."

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20.000 TL 24 Ay Vadeli

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