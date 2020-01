Sur Yapı’ya “Yılın İtibarlısı” ödülü

Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning iş birliğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Sur Yapı, Gayrimenkul ve İnşaat kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görüldü.

Özel sektörün en geniş portföyüne sahip firması Sur Yapı, Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning iş birliğiyle düzenlenen 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda itibarını en çok artıran markaların belirlendiği The ONE Awards’da Gayrimenkul ve İnşaat kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde Sur Yapı’nın ödülünü Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas ve Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener birlikte aldı.

İletişim faaliyetlerinin meyvesi

Ödülle ilgili yorum yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Zor bir yıl olmasına rağmen 2019’da faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmenin güzel bir sonucunu aldık. Sur Yapı olarak gayrimenkul sektörünün en itibarlısı seçildiğimiz için mutluyuz” dedi. Yılın en itibarlısı seçilmelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Elmas, ”Bu ödülün, TÜIK tarafından demografik yapı dikkate alınarak seçilen İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Erzurum ve Samsun gibi illerde tüketicilerin görüşleri alınarak sonuçlanmış olması bizim için anlamlı” diye konuştu.

Zor bir yıl olmasına rağmen sözler tutuldu

“2019, zor geçen bir yıl olmasına rağmen faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük” diyen Elmas; “Sözlerimizi tutmak için gayret gösterdik. Lavender Projesi’nde 535 daire, 59 dükkân; Gölbahçe Evleri’nde ise 227 daire ve 5 adet dükkân olmak üzere toplam 826 birimin teslimlerini gerçekleştirdik. Antalya’da inşa ettiğimiz dev şehrin ilk etabının bu ay içerisinde teslimlerine başlayacağız. Almanya’da satış noktası kurarak Avrupa’da yaşayan Türklerle iletişimimizi kalıcı hale getirdik. Hem Avrupa’ya hem de yurt içine yönelik pazarlama ve iletişim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük, alıcılara çok avantajlı fırsatlar sunduk. Tüm bu çalışmalarımızın ödül olarak geri dönüşünü görmek mutluluk verici. Bu ödül, yaptığımız işlerin doğruluğunu teyit etme imkanı veriyor ve işlerimize daha çok motive olmamızı sağlıyor” yorumunu yaptı.

İtibar Ödülü markaya güveni gösteriyor

2018 yılının Ağustos ayında başlayan zorlu ekonomik sürece rağmen iş dünyası olarak tüm zorlukların üstesinden geldiklerini belirten Elmas; “, Alınan tedbirlerle bir dengeleme süreci geçirdik ve yılın son çeyreğinde de bir ivme yakalayarak 2020 yılına çok daha iyi başladık. Bu zor süreçte itibar gibi saygınlık ve güvenilirlik ifade eden bir sıfatla ödüle layık görülmek, sadece inşa ettiğimiz binaların değil markamızın da insanlarımız nezdinde güçlü olduğu ve markamıza olan güveni gösteriyor” şeklinde konuştu.

Projelerine birçok platformdan ödül yağdığını kaydeden Elmas; “Sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan Antalya’da inşa ettiğimiz şehirle, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green GOOD Design ödülünü kazandık. Ayrıca, Management Plus tarafından her yıl organize edilen ‘Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nin 5. yılında ‘En iyi Dönüşüm Projesi’ seçildi” dedi.

Sign of the City’den En iyi Kentsel Dönüşüm Ödülü

Yine geçtiğimiz ay Türkiye’nin önemli gayrimenkul platformlarından olan ve sektör otoriteleri tarafından verilen Sign of the City ödüllerinde ‘En İyi Kentsel Dönüşüm’ ödülüne layık görüldüklerini de hatırlatan Elmas; “Son olarak aldığımız ‘Yılın İtibarlısı Ödülü’ de doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Bu ödülün bizleri daha çok motive ettiğini ve yürüdüğümüz yolda onurla taşıyacağımızı belirtmek isterim” diyerek sözlerini noktaladı.

Gençler de Sur Yapı’yı seçmişti

Firma, Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından dünyanın en büyük gençlik hareketi projesi olan “Gençlik Otobüsü” projesi kapsamında organize edilen "Türkiye Gençlik Ödülleri’nde ise gençler tarafından yüzde 50 (11 bin 916) oyla “En İyi Yapı İnşaat Firması” seçildi.