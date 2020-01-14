Sur Yapı’ya “Yılın İtibarlısı” ödülü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında 2019’da yapılan çalışmaların bütünleşik pazarlama disiplini üzerinden değerlendirildiği The ONE Awards’da yılın en itibarlısı seçildikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu ödülün, TÜİK tarafından demografik yapı dikkate alınarak seçilen İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Erzurum ve Samsun gibi illerde tüketicilerin görüşleri alınarak sonuçlanmış olması bizim için anlamlı.” ifadelerini kullandı.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, özel sektörün en geniş portföyüne sahip firması Sur Yapı, Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning iş birliğiyle düzenlenen 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda itibarını en çok artıran markaların belirlendiği The ONE Awards’da gayrimenkul ve inşaat kategorisinde “Yılın İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu.

Elmas, şunları kaydetti:

“2019, zor geçen bir yıl olmasına rağmen faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük. Sözlerimizi tutmak için gayret gösterdik. Lavender Projesi’nde 535 daire, 59 dükkan, Gölbahçe Evleri’nde ise 227 daire ve 5 adet dükkan olmak üzere toplam 826 birimin teslimlerini gerçekleştirdik. Antalya’da inşa ettiğimiz dev şehrin ilk etabının bu ay içerisinde teslimlerine başlayacağız. Almanya’da satış noktası kurarak Avrupa’da yaşayan Türkler ile iletişimimizi kalıcı hale getirdik. Hem Avrupa’ya hem de yurt içine yönelik pazarlama ve iletişim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük, alıcılara çok avantajlı fırsatlar sunduk. Tüm bu çalışmalarımızın ödül olarak geri dönüşünü görmek mutluluk verici. Bu ödül, yaptığımız işlerin doğruluğunu teyit etme imkanı veriyor ve işlerimize daha çok motive olmamızı sağlıyor.”

- "2020 yılına çok daha iyi başladık"

Elmas, 2018 yılının ağustos ayında başlayan zorlu ekonomik sürece rağmen iş dünyası olarak tüm zorlukların üstesinden geldiklerini, alınan tedbirlerle bir dengeleme süreci geçirdiklerini aktararak, "Yılın son çeyreğinde de bir ivme yakalayarak 2020 yılına çok daha iyi başladık. Bu zor süreçte itibar gibi saygınlık ve güvenilirlik ifade eden bir sıfatla ödüle layık görülmek sadece inşa ettiğimiz binaların değil markamızın da insanlarımız nezdinde güçlü olduğu ve markamıza olan güveni gösteriyor. Sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan Antalya’da inşa ettiğimiz şehirle, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green GOOD Design ödülünü kazandık. Ayrıca, Management Plus tarafından her yıl organize edilen ‘Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nin 5. yılında ‘En iyi Dönüşüm Projesi’ seçildi.” değerlendirmesinde bulundu.