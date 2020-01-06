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  4. "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi ve İkinci Safha Proje Belgesi" imzalandı

"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi ve İkinci Safha Proje Belgesi" imzalandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 19:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Bu girişim umarım kamu-özel ortaklığına bir model ve başka alanlardaki çalışmalara da esin kaynağı olacak. Bugüne kadar bakanlığımızın yönetiminde süren bu önemli çabayı şimdi özel sektörümüze bir anlamda emanet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğindeki "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcı" projesi kapsamında "SKA Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi ve İkinci Safha Proje Belgesi" imzalandı.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Çeçen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Devrim Çubukçu, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrem Özaltın, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ve En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için BM Teknoloji Bankası İcra Direktörü Joshua Setipa katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, tören öncesi sürdürülebilir kalkınma amaçları etki hızlandırıcıları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Kaymakcı, kalkınma hedeflerinin yakalanmasına yönelik Türkiye'nin gayretlerine değindi.

İmzalanan senetle kurulan özerk vakfın, kamu ile özel sektör dayanışmasının örneği olduğunu vurgulayan Kaymakcı, bu örneğin tüm dünya çocuklarının geleceğini ilgilendirdiğini belirtti.

Kaymakcı, son 5 yıldır dünyanın daha sürdürülebilir hale gelmesi yönünde BM'nin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışıldığına işaret ederek, "Geleceğimiz 17 küresel amaç doğrultusunda atacağımız amaçlara bağlı." dedi.

- "Çaba özel sektöre emanet"

Projenin amacının özellikle düşük gelir gruplarındaki dezavantajlı toplum kesimleri dahil, kimsenin geride bırakılmamasını sağlamak olduğunu dile getiren Kaymakcı, Türkiye'nin mültecilerin sorunlarına yenilikçi çözümler bulunmasını desteklediğini söyledi.

Kaymakcı, hedeflerinin bu konuda Türkiye'yi küresel iş birliği ağının merkezi haline getirmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, yaklaşık 8,4 milyar dolarlık insani yardımla 2018'de de dünyanın en büyük bağışçı ülkesi. Geleneksel yaklaşımlarla yetinmeyeceğiz. Girişimci ve insani dış politika anlayışımız doğrultusunda adeta özel sektör mantığıyla hareket edeceğiz, özel sektörün kalkınmadaki rolünü önemseyeceğiz."

Kaymakcı, Türk özel sektörünün öncü firmalarının Türkiye'nin kalkınma alanındaki çalışmalarını desteklemek için vakıf çatısı altında güçlerini birleştireceğinin altını çizdi. Söz konusu firmalara teşekkür eden Kaymakcı, "Bu bir ilk. Bu girişim, umarım kamu-özel ortaklığına bir model ve başka alanlardaki çalışmalara da esin kaynağı olacak. Bugüne kadar bakanlığımızın yönetiminde süren bu önemli çabayı şimdi özel sektörümüze bir anlamda emanet ediyoruz." diye konuştu.

- "Önümüzdeki yıl Bangladeş ve Uganda'da tekrarlayacağız"

Oluşturulan platformun BM kuruluşları, Katar Kalkınma Fonu, Bill ve Melinda Gates Vakfı gibi ortaklarının bulunduğuna dikkati çeken Kaymakcı, platformun kalkınma ve uluslararası alanda daha fazla rol oynamak isteyen tüm paydaşlara açık olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, etki hızlandırıcı programı Türkiye'deki mültecilerin sorunlarına odaklandı. Bu programdan 8 takım başarıyla mezun oldu. Bunların projelerini BM Genel Kurulu ve Küresel Mülteci Forumu'nda düzenlediğimiz etkinliklerle hem New York hem de Cenevre'de tanıttık. Bu programı önümüzdeki yıl Bangladeş ve Uganda'da da tekrarlayacağız.

BM Teknoloji Bankasına, UNDP ile kullanılmak üzere tahsis edeceğimiz bir milyon dolar kaynağa ilişkin belgeyi direktöre vereceğiz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye, küresel kalkınma sorunlarına yenilikçi çözümlerin test edildiği iş birliği ağlarının merkezi haline gelecek. Bu hedef sayesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi için kamu-özel sektör ortaklığı modeli arayan dostlarımıza ilham vereceğimizi düşünüyorum."

- "Bu girişim bizlere bir örnek"

BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, projelere katılan taraflara teşekkür etti.

Projeye Türkiye'den özel bir fon sağlandığını anımsatan Tomasi, dünyada halihazırdaki karmaşıklıklara karşı daha kapsayıcı ve farklı alanlarda verilecek finansal desteklerle bir araya gelinmesi gerektiğini anlattı.

Tomasi, sorunlar birbirinden bağımsız görünse de çözümlerin bütünleşik olması gerektiğine inandığını kaydederek, "Hedefimiz kimsenin geride bırakılmaması. Zorlu problemlere, yenilikçi çözümler bulmaya çalışıyoruz. Hem kırılganlıklara hem de yoksulluğa karşı bir savaş açmış durumdayız. Bu girişim bizlere bir örnek. Bir araya gelmek suretiyle küresel gelişime nasıl katkıda bulunabileceğimizi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dünya çapında çözüm bulmak üzere girişimi devam ettireceğiz"

En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) İçin BM Teknoloji Bankası İcra Direktörü Joshua Setipa, bankanın bu girişimin bir parçası olmaktan gururlu olduğunu söyledi.

Hedeflerin gerçekleştirilmesi için oldukça fazla çabalanması gerektiğine işaret eden Setipa, "Ancak sadece Bangladeş ve Uganda'da çözüm getirmek değil, dünya çapında çözüm bulmak üzere girişimi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kaymakcı liderliğinde taraflar, vakıf senedini ve proje belgesini imzaladı.

Toplantısı dolayısıyla programa katılamayan ancak tören sonrası aile fotoğrafı çekimine yetişen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da imzacı taraflarla kısa süre sohbet etti.

- SKA

Bakanlık kaynaklarınca paylaşılan bilgiye göre, etki hızlandırıcı projesinin 2020'de çok sayıda mülteci barındıran Bangladeş ile Uganda'da tekrarlanması ve test edilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda hazırlanan projenin ikinci fazı Dışişleri Bakanlığı, UNDP ve BM Teknoloji Bankasıyla gerçekleştirilecek.

UNDP projesi olarak yürütülen hızlandırıcının kurumsallaşma sürecinin tamamlanabilmesi için özel sektör öncülüğünde bir vakıf olarak yapılandırılması uygun görüldü.

Vakıfta bu aşamada Limak, Eczacıbaşı, IC ve Özaltın firmaları kurucu üye olacak. Projeyle ilgilenen diğer firmaların da vakfa sonradan katılmaları mümkün olabilecek.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakc Dışişleri Bakanlığı mevlüt çavuşoğlu SKA UNDP

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