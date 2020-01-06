"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi ve İkinci Safha Proje Belgesi" imzalandı

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Çeçen, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Devrim Çubukçu, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrem Özaltın, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ve En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için BM Teknoloji Bankası İcra Direktörü Joshua Setipa katıldı.

"Türkiye, yaklaşık 8,4 milyar dolarlık insani yardımla 2018'de de dünyanın en büyük bağışçı ülkesi. Geleneksel yaklaşımlarla yetinmeyeceğiz. Girişimci ve insani dış politika anlayışımız doğrultusunda adeta özel sektör mantığıyla hareket edeceğiz, özel sektörün kalkınmadaki rolünü önemseyeceğiz."

Kaymakcı, hedeflerinin bu konuda Türkiye'yi küresel iş birliği ağının merkezi haline getirmek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

Kaymakcı, son 5 yıldır dünyanın daha sürdürülebilir hale gelmesi yönünde BM'nin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışıldığına işaret ederek, "Geleceğimiz 17 küresel amaç doğrultusunda atacağımız amaçlara bağlı." dedi.

İmzalanan senetle kurulan özerk vakfın, kamu ile özel sektör dayanışmasının örneği olduğunu vurgulayan Kaymakcı, bu örneğin tüm dünya çocuklarının geleceğini ilgilendirdiğini belirtti.

Kaymakcı, Türk özel sektörünün öncü firmalarının Türkiye'nin kalkınma alanındaki çalışmalarını desteklemek için vakıf çatısı altında güçlerini birleştireceğinin altını çizdi. Söz konusu firmalara teşekkür eden Kaymakcı, "Bu bir ilk. Bu girişim, umarım kamu-özel ortaklığına bir model ve başka alanlardaki çalışmalara da esin kaynağı olacak. Bugüne kadar bakanlığımızın yönetiminde süren bu önemli çabayı şimdi özel sektörümüze bir anlamda emanet ediyoruz." diye konuştu.

- "Önümüzdeki yıl Bangladeş ve Uganda'da tekrarlayacağız"

Oluşturulan platformun BM kuruluşları, Katar Kalkınma Fonu, Bill ve Melinda Gates Vakfı gibi ortaklarının bulunduğuna dikkati çeken Kaymakcı, platformun kalkınma ve uluslararası alanda daha fazla rol oynamak isteyen tüm paydaşlara açık olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, etki hızlandırıcı programı Türkiye'deki mültecilerin sorunlarına odaklandı. Bu programdan 8 takım başarıyla mezun oldu. Bunların projelerini BM Genel Kurulu ve Küresel Mülteci Forumu'nda düzenlediğimiz etkinliklerle hem New York hem de Cenevre'de tanıttık. Bu programı önümüzdeki yıl Bangladeş ve Uganda'da da tekrarlayacağız.