FİNANS

Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin dolar bozdurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2018 11:21 | Son Güncelleme

Suriye'de 10 aşiretin temsilciliğini yürüten Assasni aşireti lideri Emin Al Assani, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarına karşı Türkiye hükümetine destek vermek için bundan sonra yaptıkları ticaretlerde Türk Lirası kullanma kararı alarak 500 bin Dolar bozdurdu. Assani, önümüzdeki günlerde 2 milyon 500 bin Dolar daha bozduracağını kaydetti.

Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin dolar bozdurdu

Suriye ve Türkiye'de pek çok ticari alanda faaliyet gösteren 10 aşiretin temsilcisiyle birlikte Ziraat Bankası Reyhanlı Şubesi'ne gelen aşiret lideri Assani, içerisinde 500 bin Dolar bulunan çantayı banka görevlilerine teslim etti. Doların, değer kaybeden TL'ye çevrilmesiyle Assani'nin banka hesabına 3 milyon 82 bin 101 TL yatırıldı. Assani, aşiretler olarak Türkiye ile yaptıkları ticaretlerde Türk Lirası kullanma kararı aldıklarını belirterek, Bundan sonra Dolar yerine TL ile ticaret yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine destek vereceğiz. Önümüzdeki günlerde 2 milyon 500 bin Dolar daha bozduracağız diye konuştu.

'DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

İgedet Aşireti Temsilcisi Abdulaziz Hammade ise lider olarak seçtikleri Emin Al Assani'nin alacağı kararların arkasında olduklarına vurgu yaparak, Türk hükümetine ve Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerimiz devam edecek. Türklerle yaptığımız yatırımların tamamını Türk parasıyla yapmayı taahhüt ediyoruz dedi.DHA

PARTNERÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadıÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Tatil dönüşü işleri yüzde 50 artınca randevu sistemine geçtilerTatil dönüşü işleri yüzde 50 artınca randevu sistemine geçtiler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durumGram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suriye dolar destek aşiret abd

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Türkiye'nin en güzel işi onda! 30 bin lira maaş alıyor

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

İŞKUR'dan 12 bin kişiye yurt dışında iş! işte başvuru şartları

Tatil dönüşü işleri yüzde 50 artınca randevu sistemine geçtiler

Tatil dönüşü işleri yüzde 50 artınca randevu sistemine geçtiler

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Dış ticaret açığı temmuzda 6 milyar dolar

Dış ticaret açığı temmuzda 6 milyar dolar

Ekonomi güven endeksi açıklandı

Ekonomi güven endeksi açıklandı

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

Bunu yapan 2 yıl erken emekli olabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.