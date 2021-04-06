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Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 13. Hafta eleme adayları

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 01:28 | Son Güncelleme

Survivor 2021 yarışmasının 13. haftasında Ünlüler takımı bu hafta Dokunulmazlık oyunun iki ayağını da kaybetti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı parkurda bu hafta üstün gelen taraf Gönüllüler oldu. Üst üste kaybedilen Dokunulmazlık oyunun ardından Ünlüler ada konseyinde elenmek üzere aday çıkarttı. Peki, 13. hafta eleme adayları kim oldu? İşte, yanıtı...

Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor 13. Hafta eleme adayları

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da 13. haftanın eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyununun iki ayağını da kaybeden Ünlüler takımı kendi aralarında yaptığı oylama ile eleme adayları çıkarttı. Peki, 13. haftada Survivor 2021 eleme adayları kim oldu? İşte, 13. hafta eleme adayları...

SURVİVOR 13. HAFTA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta Ünlüler takımı Dokunulmazlık mücadelesinin iki ayağını da kaybetti. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacı ile bu hafta Survivor'da kadın yarışmacılar oylanamadı. Ünlüler takımının erkek adayları arasında ise Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Sergen ve Doğan eleme adayları oldu. Diğer eleme adayını ise SMS birincisi belirleyecek. Erkek yarışmacılarından eleme adayı olanlar arasında bir ismin SMS birincisi çıkması halinde ise adaylığı düşecek ve yerine Çağrı geçecek.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

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Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 Balıkesir doğumlu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu. Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.

SURVİVOR DOĞAN KİMDİR?

Doğan Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.

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Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açmış. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası. Doğan Keser’in boyu 1.64 metre iken kilosu da 61 kg.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur.

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır.Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görmektedir.

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2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.


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