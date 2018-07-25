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Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.07.2018 12:24 | Son Güncelleme

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susamın kilogram fiyatının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 76,4 artarak 12 liraya çıkmasının, susamlı simit üretimini durdurma noktasına getirdiğini savundu.

Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi

Susamın kilogram fiyatının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 76,4 artarak 12 liraya çıkmasının, susamlı simit üretimini durma noktasına getirdiği ileri sürüldü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen yıl temmuzda 6,8 lira olan susamın kilogram fiyatı, bu yılın aynı ayında 12 liraya yükseldi ve artış oranı yüzde 76,4 oldu.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susam fiyatlarının geçen yıla göre arttığına dikkati çekerek, "Susamda dolardaki artıştan daha yüksek bir artış var. Susam şu an 9 lira civarında olsa bizim için normaldi ama bu fiyatlar üreticiyi yoruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Susamı yurt dışından getirenlerin, ürünü piyasaya vermediğini ileri süren Yalçın, susamdan rant sağlamak isteyenlerin olduğunu ifade etti.

Yalçın, piyasaya susam sürülmemesinin fiyatları etkilediğini iddia ederek, "Susamda stokçuluk yapanların önüne geçilmesi lazım. Gelen malları piyasaya sürmüyorlar. 'Buraya da mal gelmiyor.' diyorlar. Susamda yapılan stokçuluk üreticileri mağdur etti." ifadelerini kullandı.

Simit üreten esnafın maliyetlerinin arttığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Şu an 100 gram simit 1,25 liradan satılıyor. Biz simide zam yapma taraftarı değiliz. Bu arada maya ve una da zam geldi. Esnafımız mağdur oluyor, bunun en büyük sebebi de susam. Bu şekilde devam ederse üreticiler Ankara simidi üretmemeyi düşünüyor. Susam kullanılmayan mamuller üretilmeye başlanacak. Yani susamın olmadığı ürünlere ağırlık vereceğiz. Susamın fiyatının bu kadar artması susamlı ürünlerin üretimini neredeyse durma noktasına getirdi." AA

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Anahtar Kelimeler:
Susam simit

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Simit ithal ederek dış güçlere güzel bir ders verebiliriz!!!
nasıl seçersen öyle yönetilirsin... refah düzeyimiz çok yüksek zaten...
Bir simide kaç gram susam harcıyorsunuz ki, doymak bilmeyen aç gözlüler.
Türkiye öyle bir duruma düştü ki iktidarda olan parti bile artık bu durumu kontrol altına alamıyor.Elini nereye atarsan at her taraf kokuşmuş,çürümüş insanlarla dolu.Ne istiyorsunuz arkadaş benim Milletimden daha ne yapsın 3 kuruş maaş alıyor Devlet gelir vergisini kesiyor,ssk,işssizlik fonu,damga vergisi bilmem ne.Alışverişte kdv ,ötv,öiv,bunlarıda veriyor.Sen Devlet olarak hiç bir ekonomi politikan yok sıkışınca faiz artırma ve vergilere zam yapmaktan başka hiç bir icraatın yok.Etrafdaki bütün stokçular karaborsacıların hepsi sizin yandaşınız.
3tl yapabilirsiniz
Sizde susamı az atın . şımdıye kadar kazandıklarınız ne olacak . Şu arttı bu arttı deyıp duruyorsunuz artmadan evvelkı kar marj larını neydı ? En kotu fırıncının altında bmw var gecın bu ayakları
bence 5 tl yapın simidi ben alırım sıkıntı yok
Ekonomi harika ama insanımız doymak bilmediği için ha bire pahalanmadan bahsediyor. Enteresann!
olsun ama yol yabdi
1 simite kaç gr susam giriyor .ve bir simit kaç gr undan yapılıyor .bunları hesaplasak herhalşde normal şatlar altında bir susamı yaklaşık olarak 0.4 liraya satmak lazım normalde .ama simit 1 lira değil mi.ekmekten pay biçelim yani
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