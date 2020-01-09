Süt sektörü aile işletmeleriyle büyüyecek

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt üreticilerinin 2020'den umutlu olduğunu belirterek "Özellikle aile işletmelerine verilen destekler süt üreticilerinin sayısını artıracak ve sektörün ilerlemesini sağlayacak." dedi.

Keskin, süt üretimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Üreticilerin birliklere üye olmasının faydalarını anlatan Keskin, tarım ve hayvancılığın kalkınmasının üretici örgütlerinden geçtiğini söyledi. Keskin, sektöre verilen desteklerin bazılarına birlik olarak başvuru yapılması gerektiğini anımsatarak "Buzağı desteği için bir ineğiniz bile olsa örgütlü başvurulması lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sektörümüze yönelik birçok teşvik veriliyor ve üreticilerin bunlardan haberi olmuyor ama üye üreticileri biz bilgilendiriyoruz ve yol gösteriyoruz." diye konuştu.

Sektördeki sıkıntılara değinen Keskin, "2019'da geriye dönük artırılan destekler bir nebze olsa da üreticiyi rahatlattı. Üreticilerin masrafları çok arttığı için biraz memnuniyetsizlik var. Süt fiyatları ve desteklerinin maliyetlere göre artması üreticiyi mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu.