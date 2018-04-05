FİNANS

Süt ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 30'a ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

Yılın ilk 3 ayında süt ürünleri geçen yıla göre yüzde 30 daha pahalı olurken, işlenmiş gıda grubunda yıllık enflasyon yüzde 14.42'ye yükseldi.

Süt ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 30'a ulaştı

Açıklanan yüzde 0.99'luk mart ayı enflasyonu hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yüksek enflasyonda et ve süt gibi işlenmiş gıda ürünlerindeki yüksek artışların etkili olduğunu bildirdi. Yapılan değerlendirmede ette üç aylık artışın yüzde 8.05'e çıktığı ve süt ürünlerindeki yıllık artışın da yüzde 30'a yaklaştığı bilgisi verildi.

Birgün'de yer alan habere göre, Merkez Bankası'nın hazırladığı 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporunda özetle şu noktalalara dikkat çekildi:

'ENERJİNİN MALİYETİ YÜKSELDİ'

  • Bir önceki aya göre enerji ve gıda gruplarının katkısı sırasıyla 0.16 ve 0.07 puan artış yönünde oldu. Temel mal ve hizmet gruplarının katkısı ise 0.23 ve 0.05 puan azaldı.

  • Alkol-tütün ve altın grubunun katkısında ise önemli bir değişim olmadı. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamalarına

  • İşlenmiş gıda fiyatlarındaki olumsuz görünüm sürdü.

'ÇEKİRDEK ENFLASYON GÜÇLÜ KALDI'

  • Bu dönemde ana eğilim hizmet grubunda görece yatay seyrederken, temel mal grubunda gerilemeye devam etti. Böylelikle, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimi yavaşlamakla birlikte yüksek seviyesini korudu.

  • Hizmet grubu fiyatları yüzde 0.53 yükseldi.

  • Ulaştırma grubu enflasyonu karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığına bağlı olarak gerilerken, diğer hizmetler grubunda ev aletlerinin onarımı ve paket tur kaynaklı baz etkileri öne çıktı.

    • 'KONAKLAMA HİZMETLERİNDE FİYATLAR ARTTI'

    • Turizmdeki toparlanmaya paralel olarak konaklama hizmetleri enflasyonundaki artış eğilimi sürdü.

    • Temel mal grubu yıllık enflasyonu mart ayında 1 puanlık düşüşle yüzde 13.93 oldu. Bu dönemde alt kalemlerdeki aylık fiyat artışlarına karşın, yıllık enflasyon bir önceki yıldaki yüksek baza bağlı olarak tüm alt gruplarda geriledi.

    • Dayanıklı mal grubundaki fiyat artışında otomobil yüzde 1.44 ile beyaz eşya yüzde 1.12 ile belirleyici oldu.

    • Temel mal enflasyonu birikimli maliyet etkileri ve talep koşullarındaki seyrin etkisiyle yüksek seviyesini korudu.

    'AYARYAKIT FİYATLARI YÜZDE 0.53 YÜKSELDİ'

    • Enerji fiyatları mart ayında yüzde 0.32 artmıştır. Bu dönemde uluslararası petrol fiyatlarının ve Türk lirasının yakın dönemdeki seyrine bağlı olarak akaryakıt fiyatları yüzde 0.53 yükseldi. Enerji grubu yıllık enflasyonu temelde baz etkisiyle 1.37 puan yükselerek yüzde 8.29'a ulaştı.

    • Belediyelerce belirlenen şebeke suyu fiyatları yüzde 0.73 yükselirken, tüp gaz fiyatları yüzde 0.97 azaldı.

    • Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu mart ayında 0.10 puan artarak yüzde 10.37 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada bir miktar gerilerken, işlenmiş gıda grubunda yükseldi.

    'YILLIK ENFLASYON YÜZDE 30'A YAKLAŞTI'

    • Kırmızı et fiyatlarında mart ayındaki yüzde 5.12 yükselişle birlikte ilk üç aydaki birikimli artış yüzde 8.05'e çıktı. Süt fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle bu üründe yıllık enflasyon yüzde 30'a yaklaştı.

    • Öte yandan, işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonu da yüzde 14.42'ye ulaştı. Peynir ve diğer süt ürünleri ile ocak ayında ÖTV düzenlemesine gidilen alkolsüz içecekler grubunda yüksek fiyat artışları, sırasıyla yüzde 2.51 ve yüzde 1.46 ile sürdü.

    • Şeker fiyatlarında yüzde 5.49 düzeyindeki kaydedilen belirgin artış dikkat çekti. Bu gelişmeler sonucunda, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu yüzde 12.96'ya ulaştı.
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    inşaat et ürünleri süt süt ürünleri zam enflasyon
    10.000 TL 36 Ay Vadeli
    20.000 TL 24 Ay Vadeli

    En Çok Okunan Haberler

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

    Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

    Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

    Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

    Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

    Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

    Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

    'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

    'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

    Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
    Hisse Adı

    İlginizi Çekebilir

    Emekliye Yargıtay'dan kötü haber

    Emekliye Yargıtay'dan kötü haber

    Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

    Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

    Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

    Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

    Emekliye çifte maaş fırsatı

    Emekliye çifte maaş fırsatı

    İşte yeni Torba Yasa ile gelen değişiklikler

    İşte yeni Torba Yasa ile gelen değişiklikler

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Taksicilerden Uber’e karşı @taksi uygulaması

    Taksicilerden Uber’e karşı @taksi uygulaması

    Bu yılki fıtır sadakası miktarı açıklandı

    Bu yılki fıtır sadakası miktarı açıklandı

    İstanbul'da mutluluk sınırı 8 bin TL

    İstanbul'da mutluluk sınırı 8 bin TL

    Teknoloji devleri 5G için İstanbul’da buluştu

    Teknoloji devleri 5G için İstanbul’da buluştu

    Mangal sezonu açıldı, kanat fiyatları sıçradı!

    Mangal sezonu açıldı, kanat fiyatları sıçradı!

    Yeni uygulama ile altında taksit sayısı artıyor

    Yeni uygulama ile altında taksit sayısı artıyor

    İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.