FİNANS

Suudi Arabistan 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 04:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan bütçe açığını finanse etmek için 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti.

Suudi Arabistan 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahvil ihracının 4 ihale halinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Buna göre ilk ihaleyle 5 yıl vadeli ve 42.4 milyon dolarlık, ikinci ihaleyle 10 yıl vadeli ve 315 milyon dolarlık, üçüncüyle 14 yıl vadeli ve 176.8 milyon dolarlık ve dördüncü ihaleyle de 29 yıl vadeli ve 835 milyon dolarlık tahvil ihraç edildi.

Maliye Bakanlığı bütçe açığının 2019 sonuna kadar 181 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Suudi Arabistan yönetimini son yıllarda iç borçlanma kaynaklarına yönelmeye sevk etti. (AA)

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldiAraç sahiplerine kötü haber! Zam geldi
Çin’den gümrük vergilerinde indirimÇin’den gümrük vergilerinde indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devlet tahvili suudi arabistan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Almanya'da görüp Rize'ye getirdi! Tanesi 3 euro

Almanya'da görüp Rize'ye getirdi! Tanesi 3 euro

Dev şirketin CEO'su istifa etti!

Dev şirketin CEO'su istifa etti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Çin’den gümrük vergilerinde indirim

Çin’den gümrük vergilerinde indirim

Boeing CEO'su Muilenburg istifa etti

Dev şirketin CEO'su istifa etti!

KARDEMİR’de Mesleki Yeterlilik Belge töreni

KARDEMİR’de Mesleki Yeterlilik Belge töreni

Suriye ile ticaretin önündeki engeller kaldırıldı

Suriye ile ticaretin önündeki engeller kaldırıldı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.