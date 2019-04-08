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Suudi Arabistan'dan dolar açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2019 17:24 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan petrol ticaretinin dolar dışındaki para birimleriyle yürütüleceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan'dan dolar açıklaması

Suudi Arabistan Enerji Endüstri ve Maden Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın petrolü dolar dışındaki para birimleriyle satma tehdidinde bulunduğu yönündeki iddialar yalanlandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın on yıllardır petrolünü dolar üzerinden sattığı, bu durumun ülkenin maliye ve para politikasının daha iyiye gitmesi hedeflerine uygun olduğu kaydedildi.

Hükümetin enerji piyasasında denge unsuru olma rolüne bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin bu siyasi öncelikleri riske atmayacağı ifade edildi.

Son dönemde basında Riyad yönetiminin ABD'nin "Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)" yasasını yürürlüğe koyması halinde, dolar dışındaki para birimleriyle petrol satma tehdidinde bulunduğu yönünde haberler yer alıyor.

Suudi Arabistan Enerji Endüstri ve Maden Bakanı Halid el-Falih ise doların petrol ticaretinde kullanılmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Suudi Arabistan en büyük petrol rezervine sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almasına rağmen petrol üretimi konusunda Rusya ve ABD'nin gerisinde kalıyor.

NOPEC adlı yasa tasarısı ilk defa 2000 yılında ortaya çıkmış ve bugüne kadar defalarca ABD Kongresi'ne sunulmuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
suudi arabistan dolar petrol

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