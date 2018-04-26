FİNANS

Suyumuzdan 1,5 ton altın akıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

JESDER Başkanı Şentürk, “Jeotermal kaynaklarımızda, litrede % 0,008 oranında lityum, 0.5 miligram altın var. Bunlar toplanabilirse 1.5 ton altın elde edilebilir” dedi.

Suyumuzdan 1,5 ton altın akıyor

Jeotermalden elektrik üretimi konusunda ikincil üretimin araştırmaları başlandı. Bu kapsamda jeotermalciler elektrik üretmenin yanı sıra altın, gümüş, lityum ve magnezyum ayrıştırmak için harekete geçti. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, “Türkiye’deki jeotermal kaynaklardaki mineraller toplanabilirse sadece jeotermal elektrik santrallarındaki jeotermal akışkanlardan 20 bin- 25 bin kilogram lityum, bin 500 kilogram altın ve 3 bin kilogram magnezyum elde edilerek ülke ekonomimize katkı sağlanabilir” dedi.

ORTAK AR-GE ÇALIŞMASI

Şentürk, şöyle konuştu: “Bu değerlerin farkına varan jeotermal santral yatırımcıları da birçok üniversiteyle ortak Ar-Ge çalışmaları başlattı. Bu çalışmalar sonlandırıldığında elektriğin yanı sıra maden ve mineral de elde edilebilecek.”

TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE HALİNE GELECEK

Şentürk, şöyle devam etti: “Artık jeotermal santral yatırımcıları, yükleri azaldıktan sonra seralar, kurutma tesisleri yapmaya başlayacak. Belki şehir ısıtmalarına girecekler. Ve lityumdan maden ve mineral eldesi işine girecekler. Türkiye’yi bu konuda da öncü ülke haline getirmeyi hedefliyoruz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın su

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Bayram ve seçimler için idari izin müjdesi geldi

Bayram ve seçimler için idari izin müjdesi geldi

Kamuda devrim gibi karar! 24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan

Kamuda devrim gibi karar! 24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet kemeri susturucusu reklamlarına çok ağır ceza

Emniyet kemeri susturucusu reklamlarına çok ağır ceza

Şeker fabrikalarında bugün 3 ihaleye çıkılacak

Şeker fabrikalarında bugün 3 ihaleye çıkılacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Bayram ve seçimler için idari izin müjdesi geldi

Bayram ve seçimler için idari izin müjdesi geldi

Kamuda devrim gibi karar! 24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan

Kamuda devrim gibi karar! 24 Haziran'dan sonra her şey sil baştan

Tatilciler ‘İkinci tura kalmaz’ diyor

Tatilciler ‘İkinci tura kalmaz’ diyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.