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T 625 Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu gerçekleştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey, ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı.

T 625 Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Gökbey helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi.Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

TUŞAŞ İMZASINI TAŞIYOR

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Gökbey'in aviyonik sistemleri, gövde, rotor sistemi, iniş takımı gibi sistemlerinin tamamı TUSAŞ'ın imzasını taşıyor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, Kıyı Ötesi Taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek. Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı. Program bütçesi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılırken ve 26 Eylül 2013 tarihinde SSM ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalanmıştı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
T 625 Gökbey TUSAŞ

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