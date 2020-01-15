T70 helikopterleri için ilk teslimat

Demir, program kapsamında Türk savunma sanayisi açısından önemli pek çok ilkin yaşandığına işaret ederek, "Projede uyguladığımız politikalar neticesinde yerlilik oranımız yüzde 63'e erişmiş bulunmakta. Bu kapsamda kokpit, kabin, paller TUSAŞ, aviyonik suit ASELSAN, motor TEI, iniş takımı ve dişliler Alp Havacılık tarafından üretilmekte. Alp Havacılık bir lig atlama aşamasına gelmiş bulunmakta. Parça üreten bir şirketten sistem yapan, entegre eden bir boyuta gelmek üzere." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında 6 ayrı kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda 2 farklı konfigürasyonda 109 genel maksat helikopterinin üretilmesini planladıklarını söyledi. Demir, "109 rakamının artması muhtemel, bu konuda bazı çalışmalarımız var." dedi.

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Genel Maksat Helikopter Programı (T70) kapsamında Alp Havacılık tarafından üretilen dinamik komponentler ve iniş takımları, ana yüklenici Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edilmeye başlandı.

Büyük savunma şirketlerinden "çınar olurken, nice fidanları büyütmelerini" istediklerini belirten Demir, Alp Havacılık'tan da bu yönde çalışmalar beklediklerini vurguladı.

Demir, Eskişehir'in havacılıkta önemli bir merkez olduğunu, bu önemin daha da artacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ülkemize ilişkin uygulanan bazı kısıtlamalar, F35 projesinde olduğu gibi bazı durdurmalar vesaire, bize bir müddet 'acaba ne oluyoruz?' dedirtebilir ama asla ve kat'a önümüzü kesmez, bizi daha hızlandırır. İrili ufaklı ambargo kararlarının hepsinin ama hepsinin bu milletin, özellikle bizlerin, savunma sanayisi çalışanlarının aşkını, şevkini, iradesini, azmini daha çok artıracağını bütün dünyaya ilan etmek istiyorum."

Demir, helikopter platformlarında artık yeni bir aşamaya geçildiğine dikkati çekerek, yerli ve milli helikopter Gökbey'in ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini, helikopterde, aktarma sistemleri, dişliler, iniş takımları alanında önemli bir yetkinlik oluştuğunu söyledi. Demir, ana yükleniciden bu yetkinliğin en optimum ölçüde kullanılmasını, Gökbey ve gelecek helikopter sistemlerinde aynı şeklide iş birliği yapılmasını beklediklerini ifade etti.