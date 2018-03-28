FİNANS

Tabelalarda Türkçe kelime kullanılacak

28 Mart 2018 15:05

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, Enstitü tarafından tabela standardının yayımlandığını belirtti. Buna göre yazılarda Türkçe kelime kullanımı esas alınacak.

Tabelalarda Türkçe kelime kullanılacak

 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, TSE tarafından hazırlanan "Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar" standardının 19 Mart'ta Teknik Kurulda kabul edilerek "TS 13813" standart numarasıyla yayımlandığını bildirdi.

 
Özellikle büyük kentlerde gelişi güzel tasarlanmış ve düzensiz olarak binaların dış yüzeylerine, iş yeri önlerine, cadde ve sokaklara asılmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğuna dikkati çeken Korkmaz, yayımladıkları standartta tabelaların, kullanım yer ve amacına göre çeşitlere ayrıldığını ifade etti.
 
Korkmaz, tabelaların zemin ve yazı renginin kullanım amacına göre belirlendiğini aktararak, "Yazılarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştır. Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25'i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmiştir. Standartta tabelaların ebatlarının binanın büyüklüğü ile orantılı ve binanın mimari özelliğine uygun olması, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden yapılması kuralı getirilmiş, ayrıca ışıklı veya ışıksız olabileceği belirtilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Tarihi özelliği bulunan tabelalar
 
Tabelaların tarihi özelliğinin bulunması durumunda aynen korunacağına ve tarihi özelliği bulunan binalarda bina mimarisinin dikkate alınacağına işaret eden Korkmaz, "Binanın birden fazla cephesi varsa, en fazla iki cephesine tabela asılabilecek, acil, eczane, hastane ve polis tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamayacak. Tabelalar şehir estetiğini ve mimari dokusunu bozmayacak, şehrin doğal ve tarihi görünümü ile çelişmeyecek, şehrin doğal veya tarihi sit alanını bozmayacak şekilde yerleştirilecek." bilgisini paylaştı.
 
Korkmaz, tabelaların dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten ögeler içeremeyeceğine dikkati çekerek, kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyuru ve tanıtımlar haricinde reklam içerikli tabelalar bulundurulmayacağını vurguladı. Kamu binalarının tabelalarının hiçbir şekilde ağaçların üstüne asılmayacağını belirten Korkmaz, tabela üzerindeki bilgi işaretlerinin dikdörtgen, yasaklayıcı işaretlerin daire ve uyarı işaretlerinin ise üçgen şeklinde olacağını kaydetti.AA
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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 1 Oy
    valla saraydan emir aldınızmı sonra işinizden olmayın her tarafta arapça farsça ingilizce fransızca tabele varda türkçe yok gibi malum birileri türkiyeyi türkçeyi mustafa kemal atatürkü sevmiyor hatta nefret ediyor
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