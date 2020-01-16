Tabiat parkları ve milli parklara geçen yıl ziyaretçi akını yaşandı

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parkları, 2019'da 51 milyon 832 bin 448 ziyaretçiyi ağırladı.
İçinde orman köşkleri, seyir terasları, tabiat eğitim merkezleri gibi sosyal donatılar bulunan milli parklar ve tabiat parklarına ilgi her geçen yıl artıyor. Bu yerlere yönelik günübirlik turlar da ziyaretçi sayısının artmasında etkili oluyor.
AA muhabirinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 44 milli park, 247 tabiat parkı, 30 tabiat koruma alanı, 116 tabiat anıtı, 82 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı ile 56 ulusal ve 12 mahalli öneme haiz sulak alan bulunuyor.
DKMP, ülkenin kültürel ve tabiat zenginliklerinin korunarak gelecek nesillere miras bırakılması amacıyla korunan alan sayısını her yıl artırıyor. Bu kapsamda 2002 yılında 33 olan milli park sayısı 44'e, tabiat parkı sayısı da 17'den 247'ye çıktı.
- Yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor
Milli parklar ve tabiat parkları yıl boyunca konuklarına doğayla baş başa kalmanın yanı sıra yaban hayvanlarını gözlemleme imkanı sunuyor.
Bu kapsamda parkları 2015'te 12 milyon 500 bin, 2016'da 16 milyon 813 bin 412, 2017'de 24 milyon 750 bin 594, 2018'de 35 milyon 300 bin, geçen yıl da 51 milyon 832 bin 448 kişi ziyaret etti.
- En çok ziyaret ağustosta gerçekleşti
Korunan alanlar içinde Kocaeli Uzuntarla Tabiat Parkı, 6 milyon 66 bin 831 kişiyle geçen yıl en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu.
Antalya'daki Beydağları Sahil Milli Parkı 5 milyon 702 bin 311 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinin de bünyesinde bulunduğu Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı 4 milyon 935 bin 792 ziyaretçiyle üçüncü oldu.
Bu parkları 2 milyon 265 bin ziyaretçiyle Ankara Soğuksu Milli Parkı ve 1 milyon 911 bin ziyaretçiyle Trabzon Uzungöl Tabiat Parkı izledi.
Korunan alanların en fazla ziyaretçi ağırladığı ay 10 milyon 122 bin 59 kişiyle ağustos olarak kayıtlara geçti.
Tabiatın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını temel hedef olarak belirleyen DKMP, bu amaç doğrultusunda her yıl koruma altına aldığı yeni alanları vatandaşların hizmetine sunuyor.
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