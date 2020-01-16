Tabiat parkları ve milli parklara geçen yıl ziyaretçi akını yaşandı

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parkları, 2019'da 51 milyon 832 bin 448 ziyaretçiyi ağırladı.

İçinde orman köşkleri, seyir terasları, tabiat eğitim merkezleri gibi sosyal donatılar bulunan milli parklar ve tabiat parklarına ilgi her geçen yıl artıyor. Bu yerlere yönelik günübirlik turlar da ziyaretçi sayısının artmasında etkili oluyor.

AA muhabirinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 44 milli park, 247 tabiat parkı, 30 tabiat koruma alanı, 116 tabiat anıtı, 82 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı ile 56 ulusal ve 12 mahalli öneme haiz sulak alan bulunuyor.

DKMP, ülkenin kültürel ve tabiat zenginliklerinin korunarak gelecek nesillere miras bırakılması amacıyla korunan alan sayısını her yıl artırıyor. Bu kapsamda 2002 yılında 33 olan milli park sayısı 44'e, tabiat parkı sayısı da 17'den 247'ye çıktı.

- Yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor

Milli parklar ve tabiat parkları yıl boyunca konuklarına doğayla baş başa kalmanın yanı sıra yaban hayvanlarını gözlemleme imkanı sunuyor.