Tadelle, Sarelle, Sagra... OYAK'a devrine izin çıktı

Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayarak, 1936 yılında Ordu’da kurulan ve fındığı çuvaldan çıkararak sanayi ürünü haline getiren Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Golf markalarını OYAK Grup Şirketleri bünyesine kattı. Rekabet Kurulunun konu ile ilgili kararı internet sitesinde yayımlandı.

OYAK GIDA TADELLE VE SARELLE'Yİ BÜNYESİNE KATTI

Rekabet Kurulu'ndan şu açıklama geldi:

"OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından, Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gol isimli markaların ve alt markaların, söz konusu markaların stoklarının ve markalar için faaliyet gösteren mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten ve Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş.’in Ordu ilinde yer alan fabrikasının devralınması işlemine izin verildi."



