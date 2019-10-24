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Tahvil faizi yaklaşık 20 ayın en düşüğünde

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Tahvil-bono piyasasında Merkez Bankasının faiz kararı sonrası düşüşe geçen gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,27 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördü

Tahvil faizi yaklaşık 20 ayın en düşüğünde

Gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,27 ile 6 Mart 2018'den bu yana gördüğü en düşük seviyesine indi.

Tahvil-bono piyasasında bugüne yüzde 13,67 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 14'e çekmesinin yanı sıra aralık toplantısında da faiz indirim beklentisiyle düşüşe geçti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugünkü faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının ardından da düşüşünü sürdüren tahvil faizi yüzde 13,27 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördü. Gösterge tahvilin bileşik faizi şu dakikalarda yüzde 13,37 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan 10 yıllık tahvil faizi de kararların ardından yüzde 13,28'e geriledi.

Analistler, dün 378 seviyesinde bulunan Türkiye'nin kredi risk priminin bugün 358'e kadar gerilediğini, bunun da Türk lirası varlıklar üzerindeki baskıyı azalttığına dikkati çekti.

Azalan jeopolitik risklerin ve diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin TL varlıklar desteklemeye devam edeceğini ifade eden analistler, yılın son PPK toplantısında da ölçülü faiz indiriminin gelebileceği beklentisi ile tahvil faizlerindeki düşüşün sürebileceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Politika faizi tahvil TCMB

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