FİNANS

Takasbank'a yeni hizmet izni

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

Takasbank, TCMB tarafından alınan karar doğrultusunda, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasında gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti verecek.

Takasbank'a yeni hizmet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasında gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti vermesi kararlaştırıldı.

TCMB'nin, Takasbank'ın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Takasbank'ın Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasında gerçekleşen işlemler için nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti vermesi, bankanın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylandı.

Söz konusu karar ayrıca, menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına da alındı. KAYNAK:AA

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!
Türkiye'ye geri dön! 24 bin TL aylığı alTürkiye'ye geri dön! 24 bin TL aylığı al
Taksilerde yeni dönem! Sertifikası olmayan yapamayacakTaksilerde yeni dönem! Sertifikası olmayan yapamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Takasbank

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Rusya’ya ihraç edilen tonlarca narenciye geri dönüyor

Rusya’ya ihraç edilen tonlarca narenciye geri dönüyor

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Kasım altın yorumları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Kasım altın yorumları

Türkiye'ye geri dön! 24 bin TL aylığı al

Türkiye'ye geri dön! 24 bin TL aylığı al

Taksilerde yeni dönem! Sertifikası olmayan yapamayacak

Taksilerde yeni dönem! Sertifikası olmayan yapamayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.