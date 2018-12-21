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Takeaway.com, Delivery Hero'nun Almanya'daki yemek teslimat faaliyetlerini alıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2018 16:28 | Son Güncelleme

Türkiye'deki Yemeksepeti'nin sahibi olan Delivery Hero, Almanya'daki yemek teslimat faaliyetlerini 930 milyon avroya Hollanda merkezli Takeaway.com'a satıyor

Takeaway.com, Delivery Hero'nun Almanya'daki yemek teslimat faaliyetlerini alıyor

Türkiye'deki Yemeksepeti'nin sahibi olan Delivery Hero, Almanya'daki yemek teslimat faaliyetlerini 930 milyon avroya Hollanda merkezli Takeaway.com'a satıyor

Merkezi Hollanda'da bulunan uluslararası online yemek dağıtım ağı Takeaway.com, Delivery Hero'nun Almanya’daki yemek teslimat faaliyetlerini 930 milyon avro karşılığında aldığını açıkladı.

Takeaway'den yapılan açıklamada, Delivery Hero ile Almanya’daki tüm yemek teslimat faaliyetlerinin satın alınması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Satın almaya ilişkin, Takeaway’in 508 milyon avro nakit ödeme yapacağı, geri kalan 422 milyon avro için de Takeaway’den 9,5 milyon hisse verileceği bildirilen açıklamada, anlaşmanın gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Delivery Hero hisseleri yüzde 10’u aşkın, Takeaway’in hisseleri de yüzde 20’den fazla değer kazandı. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Yemek Sepeti takeaway.com

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