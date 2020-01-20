FİNANS
  4. "Takım tezgahları sektöründe ciddi kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor"

"Takım tezgahları sektöründe ciddi kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor"

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Takım tezgahları sektöründe "ciddi anlamda kalifiye elaman sıkıntısı" yaşandığını vurgulayan Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, makine sanayide 243 bin 550 kişi çalışırken, bu çalışanlarda takım tezgahları sektörü payının yalnızca yüzde 8.75 düzeyinde kaldığına dikkat çekti.

İstanbul, 20 Ocak (DHA) - Takım tezgahları sektöründe "ciddi anlamda kalifiye elaman sıkıntısı" yaşandığını vurgulayan Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, makine sanayide 243 bin 550 kişi çalışırken, bu çalışanlarda takım tezgahları sektörü payının yalnızca yüzde 8.75 düzeyinde kaldığına dikkat çekti.
Aydoğdu, "Tezmaksan Akademi olarak uygun iş gücünü, işverenle tam zamanında bir araya getirmeye ve böylece faaliyet gösterdiği sektörlerde istihdam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi ve ekledi:
"Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz 'İşe Yerleştirme Danışmanlığı' vasıtasıyla bir maaş istatistik raporu oluşturduk. Buna göre İstanbul'da 'Talaşlı İmalat' sektöründe çalışacak bir kişinin deneyimsiz olması halinde ücreti 2,500 liradan başlıyor, şayet deneyimli ise bu rakam 6 bin liraya kadar çıkıyor. Aynı şekilde bir CNC operatörünün deneyimsiz olarak alacağı ücret 2,325 liradan başlarken, bu rakam deneyimli olunması durumunda 5.500 liraya kadar çıkıyor."
Özellikle makine ve takım tezgahları sektörünü anlattıkları "Torna ile Şekillenen Hayatlar" seminerlerinin ardından 10 gençten beşinin fikrini değiştirdğini ve bu alanda çalışmak istediklerini vurgulayan Aydoğdu, "Mesleki eğitimimizi uygulamalı ve modern çağın ihtiyacına uygun bir hale getirip, gençleri bu alanı bilerek mezun ettiğimiz taktirde değişimin başlayacağına inanıyoruz" dedi.
Aydoğdu, Endüstri 4.0 üretim modellerinin dünyaya hakim olduğu bir dönemde böylesi bir dönüşümün domino taşı etkisi yaratacağını ekledi. (Fotoğraflı)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldıBakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı
StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırımStartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

800 liraya alıp 20 bin liraya satıyorlar

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

Binlerce aracı kurtaracak adım

Binlerce aracı kurtaracak adım

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Hobi amaçlı kurduğu harada, şampiyonlar yetiştiriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

İnanlı Çeşmesi astronomik fiyata gitti

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

StartersHub’dan yurtdışı merkezli 3 girişime yatırım

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Acil olarak 41 bin işçi aranıyor (İŞKUR açık iş ilanları)

Pompada akıl oyunları

Pompada akıl oyunları

İHKİB/Gültepe: Çorap ihracatında 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

İHKİB/Gültepe: Çorap ihracatında 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.