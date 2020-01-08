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  4. Takım tezgahları üretiminde lider iller İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya

Takım tezgahları üretiminde lider iller İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TİAD), Türkiye’de kentler bazında açıkladığı üretim oranlarına göre; sektörde en çok üretim İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da gerçekleşirken bu illeri sırasıyla; Sakarya, Ankara, Kayseri, Eskişehir ve Kocaeli takip ediyor.

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TİAD), Türkiye’de kentler bazında açıkladığı üretim oranlarına göre; sektörde en çok üretim İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da gerçekleşirken bu illeri sırasıyla; Sakarya, Ankara, Kayseri, Eskişehir ve Kocaeli takip ediyor.
Sac şekillendirme ve işleme makinelerinin üretiminde Bursa ve Konya’nın öne çıktığını dile getiren Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, buna neden olarak otomotiv ve tarım makineleri fabrikalarının ağırlıkla bu bölgelerde bulunmasını gösterdi. Varlık, işleme merkezi, torna gibi metal işleme makinelerinin üreticilerinin ise İstanbul ve İzmir’de yoğunlaştığını belirtti.
Takım tezgahları üretimde lider olan ülkelerde var olan kümelenme modelinin Türkiye’de de gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduklarını belirten Varlık, bu yapının hayata geçmesi halinde iller bazında kümelenme faaliyeti yapılabileceğini söyledi. Varlık, “Takım tezgahları üretiminde önde gelen Almanya, Tayvan, Japonya, İspanya, İtalya gibi ülkelerin üretim yapılanmasına baktığımızda hem makine hem de ekipman üretimi için kümelenme yapılarının öne çıktığını görüyoruz. Türkiye sanayisi için üretimi elzem ve stratejik olan takım tezgahlarının üretimi için Fraunhofer Innovation Clusters, Industrial Technology Research Institute ve Cluster for Advanced Manufacturing gibi başarılı örnekler baz alınarak üretilecek ekipman ve makineler bazında uzmanlaşmış özel profesyonel kümelenme yapılandırması oluşturulmalıdır. Lojistik, insan kaynağı gibi kriterler de göz önüne alınarak kümelenme modeli Kocaeli, Bursa, İzmir, Konya illerinde oluşturulabilir” dedi.
Ancak böyle bir üretim modeliyle takım tezgahları sektörünün 2023 yılı hedeflerine ulaşabileceğine inandıklarını söyleyen TİAD Başkanı Varlık, “Sektörün çatı kuruluşu olarak yerli üretim ve milli kullanımı artırma yolunda sektörün yaşadığı bütün problemleri yakından takip ediyoruz. Çıkardığımız doneler doğrultusunda da bir yol haritası oluşturuyoruz. Biz biliyoruz ki bugün; Türkiye takım tezgahları alanındaki ihtiyacının ancak yüzde 15’lik kısmını yerli makinelerle karşılıyor. Hedefimiz 2023’e kadar bu oranı yüzde 25’e çıkarmak” dedi. (Fotoğraflı)

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