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Takipte borcu olanlara müjde: Borcunu tek seferde ödeyenlerden faiz alınmayacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2021 12:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ziraat Bankası takipte borcu olan müşterilerine yeni bir ödeme kolaylığı getirdi.

Takipte borcu olanlara müjde: Borcunu tek seferde ödeyenlerden faiz alınmayacak!

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ziraat Bankası, pandemi döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor.

TEK SEFERDE ÖDEMEDE İNDİRİM!

Bu imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL’yi geçmemek üzere; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, aşağıda belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabileceklerdir.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecektir.

Diğer bir ifade ile Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacaklardır.

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PEŞİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ziraat Bankası’nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar; bireysel kredi müşterileri için 100 Bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 Bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 Bin TL olarak belirlenmiştir."

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Adam ödese öderdi zaten peşin ödese diyosunuz dalga gecer gibi
Hha ha la adamın parası olsa takibe düşmezdi ????????
he para varda ödeyecez
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