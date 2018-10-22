Taksi ücretinde yüzde 30 indirime gittiler

Afyonkarahisar’da, “Enflasyonla Topyekun Mücadele” kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Kampüs Taksi Durağı yüzde 30 indirime gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan “Enflasyonla Topyekun Mücadele” kampanyası kapsamında Maliye Bakanlığı tüm ürün ve hizmetlerde yüzde 10 indirime gidilmesini istemişti. Bunun üzerine Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü’nde faaliyet göstere Kampüs Taksi Durağı, taksi ücretlerinde yüzde 30 indirim kararı aldı.

Kampüs Taksi çalışanlarından Celalettin Sivri, taksici esnafı yaptıkları indirimle ilgili enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak istediklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yapmış olduğu enflasyonla topyekun mücadelede biz de taksici esnafı olarak destek verip katılmak istiyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin şehrimizin ve halkımızın vatanımız için daima, her daim 7/24 çalışarak ülkemize yapılan bu ekonomik saldırının biz de karınca kararınca hakkından gelmeye çalışan insanlar olarak sonuna kadar destekçisi ve arkasındayız. Biz Kambüs Taksi olarak Maliye Bakanımızın ‘en az yüzde 10’ demesiyle biz kendimizden de biraz feragat yaparak yüzde 30 indirimle destek vermek istiyoruz. Biz öğrencilere hitap eden bir taksici esnafıyız. Ben zannetmiyorum ki öğrencilerimizde dolar olsun. Anne, babanın destekleriyle devletimizin krediyle, burslarıyla buralarda 81 vilayetten gelip okumaya çalışan kardeşlerimiz. Ama dolarını bozdurup gelen dekontuyla birlikte ona da yüzde 50 indirimiyle hizmeti sunarız. Biz bu kampanyayı daha öncesinde başlattık yüzde 10 indirimini. Ama şuanda Bakanımız ve Başkanımızın istekleriyle daha da üste çekerek hizmete devam ediyoruz ve bu hizmetimizden de öğrencilerimiz memnunlar” diye konuştu.