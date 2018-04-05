Taksicilerden Uber’e karşı @taksi uygulaması

Uber uygulamasına karşı bin 500 taksici @taksi uygulamasını geliştirdi. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman ve @taksi Genel Müdürü Birtan Pabuçcu uygulamayı Beyoğlu Kültür Taksi Durağı’nda tanıttı.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman dernek olarak uygulamaya tam destek verdiklerini belirterek, “Biz iki senedir Uber şirketi ile adli süreci başlatmış durumdayız. Biz halkımızın ne istediklerini biliyoruz. Taksiciler olarak kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Araçların kalitesini yükselterek ve şoförlerinde kalitesini yükselterek @taksi ile beraber birde eğitim vermeyi planlıyoruz. Bir taksici ileri sürüş tekniklerini eğitimini, diksiyon dersini, yeteri kadar yabancı dil dersini ve ilk yardım dersimi mutlaka alması gereklidir. Şoförlerin muhakkak bu eğitimleri başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir” dedi.

Duman, Taksicilere ‘ticari kullanım kartı' denilen bir kart verildiğini belirterek bu kartın eğitimsiz verilmesine karşı olduğunu söyledi. Duman şöyle devam etti: “Bunlarında eğitimsiz verilmesine kesinlikle karşıyız. Herkesin ticari taksi sürücü olmasını istemiyoruz. Taksici eğitimin 5-6 ay süreyle verilmesi ve taksicinin lisanslı olması lazım. Lisanslı sürücüler bu mesleği yaparsa bu mesleğin kalitesinin artacağını düşünüyorum. Biz diğer şirketlerinde olmasını ve rekabete açık olmasını istiyoruz. Çünkü taksi şoförü ve vatandaşımız bundan faydalansın tekel hiçbir zaman iyi değildir”.