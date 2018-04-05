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Taksicilerden Uber’e karşı @taksi uygulaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin desteği ile bin 500 taksici @taksi uygulamasını hayata geçirdi.

Taksicilerden Uber’e karşı @taksi uygulaması

Uber uygulamasına karşı bin 500 taksici @taksi uygulamasını geliştirdi. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman ve @taksi Genel Müdürü Birtan Pabuçcu uygulamayı Beyoğlu Kültür Taksi Durağı’nda tanıttı.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman dernek olarak uygulamaya tam destek verdiklerini belirterek, “Biz iki senedir Uber şirketi ile adli süreci başlatmış durumdayız. Biz halkımızın ne istediklerini biliyoruz. Taksiciler olarak kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Araçların kalitesini yükselterek ve şoförlerinde kalitesini yükselterek @taksi ile beraber birde eğitim vermeyi planlıyoruz. Bir taksici ileri sürüş tekniklerini eğitimini, diksiyon dersini, yeteri kadar yabancı dil dersini ve ilk yardım dersimi mutlaka alması gereklidir. Şoförlerin muhakkak bu eğitimleri başarı bir şekilde tamamlaması gereklidir” dedi.

Duman, Taksicilere ‘ticari kullanım kartı' denilen bir kart verildiğini belirterek bu kartın eğitimsiz verilmesine karşı olduğunu söyledi. Duman şöyle devam etti: “Bunlarında eğitimsiz verilmesine kesinlikle karşıyız. Herkesin ticari taksi sürücü olmasını istemiyoruz. Taksici eğitimin 5-6 ay süreyle verilmesi ve taksicinin lisanslı olması lazım. Lisanslı sürücüler bu mesleği yaparsa bu mesleğin kalitesinin artacağını düşünüyorum. Biz diğer şirketlerinde olmasını ve rekabete açık olmasını istiyoruz. Çünkü taksi şoförü ve vatandaşımız bundan faydalansın tekel hiçbir zaman iyi değildir”.

“UBER’LE KIRIP DÖKEREK DEĞİL YASAL YOLLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

Müşterilere VİP Araç, Kredi Kartı ile ödeme, panik butonu ve taksi rezervasyonu gibi imkanlar sunulacağını söyleyen @taksi Genel Müdürü Birtan Pabuçcu Amaçlarının taksicilik sektöründe kaliteyi artırmak olduğunu belirtti. Pabuçcu, “Uygulama ile elde edilen gelirin bir kısmı ile taksicilere eğitim vermek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Uber'le kırıp dökerek değil kalite ve yasal yollarla mücadele edeceğiz” dedi.

Genel Müdür Birtan Pabuçcu, “Yaptığımız araştırmada, fiyattan çok hizmet kalitesi öne çıkıyor. Biz de vatandaşa konfor ve iyi hizmet sunacağız. Uygulamadan elde edilen gelirin bir kısmıyla derneğimizin de öncülüğünde diksiyon, öfke kontrolü, müşteri ağırlama gibi farklı alanlarda eğitimler düzenleyeceğiz. İsteyene XL denen geniş hacimli taksi isteyene VİP araç hizmeti vereceğiz”diye konuştu.

Akıllı telefonlara ücretsiz indirilen @Taksi uygulamasına üyelik oluşturup 7 gün 24 saat taksi çağırmak mümkün. Uygulama kullanıcıları VİP, XL ve Normal Taksi çağırabiliyor. Sürücüye puan vererek değerlendirebilme imkânı olduğu gibi daha önceki yolculuklar da görülebiliyor. Kredi kartı, Banka kartı veya Nakit olarak taksi ücreti ödemesinin gerçekleştirilmesi ile yolculuk tamamlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
UBER taksi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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