Taksicilerin yeni sorunu! İstanbul'da 'Turkuaz taksi' tartışması

Turkuaz taksilerin yoğun olarak çalıştığı havalimanlarında ise sürücüler durumlarından memnun. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , "Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur" dedi.

Turkuaz taksilerin havalimanında çalışma istekleri ile ilgili çok sayıda başvuru aldıklarını dile getiren Can, "Biz her önümüze geleni buraya alamıyoruz. Sabıkası yoksa, kriterlere uyuyorsa şehir içinde iş yapamayan turkuaz taksilerin başvurularını kabul edip burada çalıştırıyoruz. Bunun için çok sayıda başvuru var" diye konuştu.

"TURKUAZ TAKSİYİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

"TURKUAZ TAKSİYİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , "Biz SAWKOOP olarak kaliteyi üst seviyeye nasıl çıkartırız, bunun hesabını yapıyoruz, sürekli. Biz de turkuaz taksi tercihimiz. Yolcularımızın yüzde 95 ve üstü de turkuaz taksilerimizden memnun. Talep de o şekilde oluyor. Bazen çok nadir de olsa bazı yolcularımız turkuaz taksi tercih etmiyor. Bu durumda bir arkadaki sarı taksiyi yönlendiriyoruz. Hizmet sektöründe bir yere varmak istiyorsak turkuaz taksiyi desteklememiz gerekiyor. Çünkü Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur. Turkuaz taksisi olan birisi aracını değiştireceği zaman yeni araba bulduğunda arabasını istediği araba ile değiştirebiliyor. Bunu değiştirirken şuan sarı taksisi var, turkuaz, parası varsa siyah taksiye çevirme şansı var. Bunda bir kısıtlama yok. İsteyen sarısını siyaha, siyahını turkuaza çevirebilir bunda bir sıkıntı yok. Bunda tamamen kullanıcının ve taksi plaka sahibinin inisiyatifine kalmış bir olay" ifadesini kullandı.