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  4. Taksicilerin yeni sorunu! İstanbul'da 'Turkuaz taksi' tartışması

Taksicilerin yeni sorunu! İstanbul'da 'Turkuaz taksi' tartışması

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu, turkuaz taksi sahiplerinin, sarı renkli taksi tarifesi ile yolcu taşıyabilmesi için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) başvuruda bulunduğunu söyledi.

Turkuaz taksilerin yoğun olarak çalıştığı havalimanlarında ise sürücüler durumlarından memnun. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , "Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu, "2017 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir kararla, ticari aracını değiştiren taksi sahipleri D Segmenti araç takmak zorunda kaldılar. İstanbul'da yıllardır devam eden bir renk, taksi rengi sarıdır. İstanbul esnafımızın, İstanbul halkımızın bir göz alışkanlığı var. Turkuaz renkli araçlarımız çalışmaya başladığı zaman İstanbul halkı renk tercihinden dolayı, tercih etmediler. 350'ye yakın turkuaz renkli taksimiz var. Taksici esnafı iş yapamadı, yolcu taşıyamadılar ve mağdur oldular " dedi.

HAVALİMANLARINDA TURKUAZ TAKSİYE İLGİ VAR

HAVALİMANLARINDA TURKUAZ TAKSİYE İLGİ VAR
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatif başkanları ve taksiciler ise, turkuaz taksiden memnun olduklarını ve yolcuların bu taksiyi tercih ettiklerini dile getirdi. Havalimanında yolcuların konfor nedeniyle üst segment araçları tercih ettiğini ifade eden taksici esnafı, "Yolcular genellikle uzak mesafelere giderken bizim araçlarımızı tercih ediyor. Konforuna düşkün yolcular D segment olan bu araçları tercih ediyor" dediler.

"BURADA TURKUAZ TAKSİ MEMNUNİYETİ VAR"

"BURADA TURKUAZ TAKSİ MEMNUNİYETİ VAR"
İstanbul Havalimanı'nda turkuaz taksilerin iş yapma konusunda bir sıkıntı olmadığını ifade eden İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, "Şehir içinde Turkuaz taksilerle ilgili bize de duyum geliyor. Ancak bizim havalimanlarımızda bir sıkıntı yok. Turkuaz araçların fiyatları zaten çok düşük hem turizm açısından turistler istiyor, hem de yolcu memnuniyeti bu araçlarda en üst seviyede olduğu için, biz de bu araçları kabul ediyoruz. Şuan 115 civarı turkuaz taksimiz var ve bunun daha çok olmasını istiyoruz. Vatandaşın bu araca binmek istemediği söyleniyor. Bu araçlar hem lüks hem de bagajları çok büyük olduğu için herhangi bir problem yaşanmıyor burada memnuniyet var" dedi.

"KRİTERLERE UYUYORSA BURADA ÇALIŞTIRABİLİRİZ"

"KRİTERLERE UYUYORSA BURADA ÇALIŞTIRABİLİRİZ"
Turkuaz taksilerin havalimanında çalışma istekleri ile ilgili çok sayıda başvuru aldıklarını dile getiren Can, "Biz her önümüze geleni buraya alamıyoruz. Sabıkası yoksa, kriterlere uyuyorsa şehir içinde iş yapamayan turkuaz taksilerin başvurularını kabul edip burada çalıştırıyoruz. Bunun için çok sayıda başvuru var" diye konuştu.

"TURKUAZ TAKSİYİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

"TURKUAZ TAKSİYİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"
Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , “Biz SAWKOOP olarak kaliteyi üst seviyeye nasıl çıkartırız, bunun hesabını yapıyoruz, sürekli. Biz de turkuaz taksi tercihimiz. Yolcularımızın yüzde 95 ve üstü de turkuaz taksilerimizden memnun. Talep de o şekilde oluyor. Bazen çok nadir de olsa bazı yolcularımız turkuaz taksi tercih etmiyor. Bu durumda bir arkadaki sarı taksiyi yönlendiriyoruz. Hizmet sektöründe bir yere varmak istiyorsak turkuaz taksiyi desteklememiz gerekiyor. Çünkü Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur. Turkuaz taksisi olan birisi aracını değiştireceği zaman yeni araba bulduğunda arabasını istediği araba ile değiştirebiliyor. Bunu değiştirirken şuan sarı taksisi var, turkuaz, parası varsa siyah taksiye çevirme şansı var. Bunda bir kısıtlama yok. İsteyen sarısını siyaha, siyahını turkuaza çevirebilir bunda bir sıkıntı yok. Bunda tamamen kullanıcının ve taksi plaka sahibinin inisiyatifine kalmış bir olay" ifadesini kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , “Biz SAWKOOP olarak kaliteyi üst seviyeye nasıl çıkartırız, bunun hesabını yapıyoruz, sürekli. Biz de turkuaz taksi tercihimiz. Yolcularımızın yüzde 95 ve üstü de turkuaz taksilerimizden memnun. Talep de o şekilde oluyor. Bazen çok nadir de olsa bazı yolcularımız turkuaz taksi tercih etmiyor. Bu durumda bir arkadaki sarı taksiyi yönlendiriyoruz. Hizmet sektöründe bir yere varmak istiyorsak turkuaz taksiyi desteklememiz gerekiyor. Çünkü Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur. Turkuaz taksisi olan birisi aracını değiştireceği zaman yeni araba bulduğunda arabasını istediği araba ile değiştirebiliyor. Bunu değiştirirken şuan sarı taksisi var, turkuaz, parası varsa siyah taksiye çevirme şansı var. Bunda bir kısıtlama yok. İsteyen sarısını siyaha, siyahını turkuaza çevirebilir bunda bir sıkıntı yok. Bunda tamamen kullanıcının ve taksi plaka sahibinin inisiyatifine kalmış bir olay" ifadesini kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , “Biz SAWKOOP olarak kaliteyi üst seviyeye nasıl çıkartırız, bunun hesabını yapıyoruz, sürekli. Biz de turkuaz taksi tercihimiz. Yolcularımızın yüzde 95 ve üstü de turkuaz taksilerimizden memnun. Talep de o şekilde oluyor. Bazen çok nadir de olsa bazı yolcularımız turkuaz taksi tercih etmiyor. Bu durumda bir arkadaki sarı taksiyi yönlendiriyoruz. Hizmet sektöründe bir yere varmak istiyorsak turkuaz taksiyi desteklememiz gerekiyor. Çünkü Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur. Turkuaz taksisi olan birisi aracını değiştireceği zaman yeni araba bulduğunda arabasını istediği araba ile değiştirebiliyor. Bunu değiştirirken şuan sarı taksisi var, turkuaz, parası varsa siyah taksiye çevirme şansı var. Bunda bir kısıtlama yok. İsteyen sarısını siyaha, siyahını turkuaza çevirebilir bunda bir sıkıntı yok. Bunda tamamen kullanıcının ve taksi plaka sahibinin inisiyatifine kalmış bir olay" ifadesini kullandı.
İstanbul'da 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra, üst segment (D) olan turkuaz renkte taksi dönemi başlamıştı. Taksiciler o dönemde de ticari araçların ÖTV'siz yenilemesine imkan tanınmasının yararlanarak bu yatırımı yapmıştı. Turkuaz taksileri kullanan yolcular sarı taksilere nazaran yüzde 15 daha fazla ücret ödeyerek konforlu yolculuk etme imkanına sahip oluyorlar. KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
turkuaz taksi sarı taksi İstanbul Büyük Şehir Belediyesi

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