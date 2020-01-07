Taksicilerin yeni sorunu! İstanbul'da 'Turkuaz taksi' tartışması

İstanbul Havalimanı'nda turkuaz taksilerin iş yapma konusunda bir sıkıntı olmadığını ifade eden İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, "Şehir içinde Turkuaz taksilerle ilgili bize de duyum geliyor. Ancak bizim havalimanlarımızda bir sıkıntı yok. Turkuaz araçların fiyatları zaten çok düşük hem turizm açısından turistler istiyor, hem de yolcu memnuniyeti bu araçlarda en üst seviyede olduğu için, biz de bu araçları kabul ediyoruz. Şuan 115 civarı turkuaz taksimiz var ve bunun daha çok olmasını istiyoruz. Vatandaşın bu araca binmek istemediği söyleniyor. Bu araçlar hem lüks hem de bagajları çok büyük olduğu için herhangi bir problem yaşanmıyor burada memnuniyet var" dedi.

"TURKUAZ TAKSİYİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , “Biz SAWKOOP olarak kaliteyi üst seviyeye nasıl çıkartırız, bunun hesabını yapıyoruz, sürekli. Biz de turkuaz taksi tercihimiz. Yolcularımızın yüzde 95 ve üstü de turkuaz taksilerimizden memnun. Talep de o şekilde oluyor. Bazen çok nadir de olsa bazı yolcularımız turkuaz taksi tercih etmiyor. Bu durumda bir arkadaki sarı taksiyi yönlendiriyoruz. Hizmet sektöründe bir yere varmak istiyorsak turkuaz taksiyi desteklememiz gerekiyor. Çünkü Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur. Turkuaz taksisi olan birisi aracını değiştireceği zaman yeni araba bulduğunda arabasını istediği araba ile değiştirebiliyor. Bunu değiştirirken şuan sarı taksisi var, turkuaz, parası varsa siyah taksiye çevirme şansı var. Bunda bir kısıtlama yok. İsteyen sarısını siyaha, siyahını turkuaza çevirebilir bunda bir sıkıntı yok. Bunda tamamen kullanıcının ve taksi plaka sahibinin inisiyatifine kalmış bir olay" ifadesini kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , “Biz SAWKOOP olarak kaliteyi üst seviyeye nasıl çıkartırız, bunun hesabını yapıyoruz, sürekli. Biz de turkuaz taksi tercihimiz. Yolcularımızın yüzde 95 ve üstü de turkuaz taksilerimizden memnun. Talep de o şekilde oluyor. Bazen çok nadir de olsa bazı yolcularımız turkuaz taksi tercih etmiyor. Bu durumda bir arkadaki sarı taksiyi yönlendiriyoruz. Hizmet sektöründe bir yere varmak istiyorsak turkuaz taksiyi desteklememiz gerekiyor. Çünkü Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur. Turkuaz taksisi olan birisi aracını değiştireceği zaman yeni araba bulduğunda arabasını istediği araba ile değiştirebiliyor. Bunu değiştirirken şuan sarı taksisi var, turkuaz, parası varsa siyah taksiye çevirme şansı var. Bunda bir kısıtlama yok. İsteyen sarısını siyaha, siyahını turkuaza çevirebilir bunda bir sıkıntı yok. Bunda tamamen kullanıcının ve taksi plaka sahibinin inisiyatifine kalmış bir olay" ifadesini kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , “Biz SAWKOOP olarak kaliteyi üst seviyeye nasıl çıkartırız, bunun hesabını yapıyoruz, sürekli. Biz de turkuaz taksi tercihimiz. Yolcularımızın yüzde 95 ve üstü de turkuaz taksilerimizden memnun. Talep de o şekilde oluyor. Bazen çok nadir de olsa bazı yolcularımız turkuaz taksi tercih etmiyor. Bu durumda bir arkadaki sarı taksiyi yönlendiriyoruz. Hizmet sektöründe bir yere varmak istiyorsak turkuaz taksiyi desteklememiz gerekiyor. Çünkü Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur. Turkuaz taksisi olan birisi aracını değiştireceği zaman yeni araba bulduğunda arabasını istediği araba ile değiştirebiliyor. Bunu değiştirirken şuan sarı taksisi var, turkuaz, parası varsa siyah taksiye çevirme şansı var. Bunda bir kısıtlama yok. İsteyen sarısını siyaha, siyahını turkuaza çevirebilir bunda bir sıkıntı yok. Bunda tamamen kullanıcının ve taksi plaka sahibinin inisiyatifine kalmış bir olay" ifadesini kullandı.