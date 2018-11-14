Taksilerde yeni dönem! Sertifikası olmayan yapamayacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının ortaklaşa yürüttüğü "Taksi Eğitim Projesi" kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayanlar taksicilik yapacak.

Yakın zamanda hayata geçirilecek olan düzenlemeyle İstanbul'da 50 bin taksiciden projeye katılmayanlar çalışma ruhsatı alamayacak, dolayısıyla denetimler sonunda araçları trafikten men edilecek.



YANLIŞ YAPAN İHRAÇ EDİLECEK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak" dedi.

MESLEĞİNİ NAMUSUYLA YAPANLAR RAHATSIZ OLUYOR

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu da konuya dair "Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor" dedi.

